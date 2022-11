Niclas Füllkrug rettet gegen Spanien ein Unentschieden

Vier Tage nach der Niederlage gegen Japan in ihrem Auftaktmatch bei der Fußball-WM in Katar hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien für Wiedergutmachung gesorgt. Das DFB-Team trennte sich von Ex-Weltmeister Spanien 1:1 (0:0). Mit dem Punktgewinn hat die deutsche Mannschaft wieder alle Chancen, das Achtelfinale der WM zu erreichen.

Kopfballtor von Rüdiger zählt nicht

Bundestrainer Hansi Flick hatte im Vergleich zum Japan-Spiel zwei Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen: Für Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Stürmer Kai Havertz brachte Flick Abwehrspieler Thilo Kehrer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Die deutsche Elf trat deutlich aggressiver auf als noch gegen Japan, Einsatz und Körpersprache stimmten. Die erste große Chance hatte allerdings Spanien durch Dani Olmo. Der Offensivspieler von RB Leipzig traf mit seinem wuchtigen Schuss, den DFB-Torhüter Manuel Neuer noch ablenkte, nur die Unterkante der Querlatte (7. Minute).

Antonio Rüdiger wuchtet den Ball ins spanische Tor, aber der Treffer zählt nicht: Abseits

Die beste Möglichkeit für Deutschland hatte Serge Gnabry, der mit seinem Versuch das spanische Tor nur um Zentimeter verfehlte (25.). Kurz vor der Pause jubelten dann die deutschen Fans - allerdings zu früh. Ein Kopfballtreffer von Antonio Rüdiger nach einem Freistoß von Joshua Kimmich zählte nicht, weil der Innenverteidiger von Real Madrid knapp im Abseits gestanden hatte (40.).

Joker Füllkrug mit voller Wucht

Die Deutschen blieben auch nach dem Seitenwechsel gefährlich: Bei einem Schuss von Kimmich musste Spaniens Torwart Unai Simon all sein Können aufbieten, um den Rückstand zu verhindern (56.). Doch gerade als es den Anschein hatte, als habe sich das deutsche Team ein Übergewicht erspielt, traf der eingewechselte Alvaro Morata für die Spanier (62.). Nach einer Flanke von der linken Seite kam Süle gegen den Angreifer von Atletico Madrid einen Schritt zu spät. Morata vollendete, indem er den Ball mit der Fußspitze an Neuer vorbei ins kurze Toreck hob.

Alvaro Morata ist einen Schritt schneller als Niklas Süle und überwindet Manuel Neuer

Flick reagierte und wechselte nach 70 Spielminuten dreifach: Für Kehrer, Ilkay Gündogan und Thomas Müller brachte er Lukas Klostermann, Leroy Sané und Niclas Füllkrug. Die Maßnahme brachte neuen Offensivschwung, doch vergaben Füllkrug und Jamal Musiala nach schöner Vorarbeit von Sané gute Chancen. Schließlich war es Füllkrug, der bei seinem WM-Debüt für den erlösenden Treffer sorgte. In der 83. Minute ließ er Unai Simon mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck keine Chance. Deutschland blieb weiterhin am Drücker, ein weiterer Treffer wollte aber nicht gelingen.

In der Tabelle der Gruppe E führt nach zwei Spieltagen Spanien mit vier Punkten vor Japan und Costa Rica, die beide drei Zähler haben. Deutschland ist mit einem Punkt Letzter. Vor dem Duell zwischen Deutschland und Spanien hatten die Japaner ihr zweites Vorrundenspiel gegen Costa Rica mit 0:1 (0:0) verloren und damit den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale verpasst. Am letzten Spieltag der Gruppe E kommt es am Donnerstag zu den parallelen Duellen zwischen Deutschland und Costa Rica sowie Spanien und Japan. Anstoß beider Partien ist 20 Uhr MEZ.