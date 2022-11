WM 2022: Costa Rica macht mit Sieg gegen Japan die Gruppe E spannend

Drei Teams mit drei Punkten, eines mit Null. alle mit Chancen auf das Achtelfinale: Costa Rica sorgt in der Gruppe E mit einem Sieg über Japan für enge Verhältnisse und dafür, dass Deutschland am Abend gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar nicht definitiv ausscheiden kann. Die Mittelamerikaner feiern nach der heftigen 0:7-Klatsche zum Auftakt gegen Spanien einen etwas überraschenden Erfolg gegen Japan, das seinerseits mit dem 2:1-Sieg über das DFB-Team am ersten Spieltag für eine Überraschung gesorgt hatte.

Den umjubelten Siegtreffer für Costa Rica erzielte Keysher Fuller in der 81. Minute - ein echter Lucky Punch. Japan hatte sich nach Balleroberung selbst durch einen unnötigen Ballverlust in Bedrängnis gebracht, Costa Rica schaltete schnell und traf mit dem ersten Torabschluss überhaupt bei dieser WM gleich ins Schwarze. Beim sehenswerten Schlenzer von Fuller war Japans Torwart Shuichi Gonda wohl nicht ganz chancenlos, ließ den Ball aber in den Winkel passieren. Zuvor war Gondas Gegenüber Keylor Navas im Tor Costa Ricas stets aufmerksam und vereitelte die wenigen Chancen Japans in einem unterdurchschnittlichen WM-Spiel. "Wir haben alles gegeben und heute hat es gereicht", sagte Costa Ricas Celso Borges treffend im ZDF.

Rückstand dieses Mal nicht gedreht

Japans beste Chance auf den Ausgleich hatte in der 88. Minute Daichi Kamada vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Doch wieder war Navas am Ende im Verbund mit seinen Abwehrkollegen da und hielt die "Null" für Costa Rica fest. Dieses Mal konnte das Team von Trainer Moriyasu einen 0:1-Rückstand nicht wie zuvor gegen Deutschland noch drehen. Aus Sicht von Ritsu Doan war gegen die Mittelamerikaner einfach nicht mehr drin. "Wir hatten nicht unser bestes Spiel und sind einfach nicht reingekommen heute", sagte der Offensivmann des Bundesligisten SC Freiburg nach der Partie im ZDF und verschwand in die Kabine.

Die Entscheidung: Japans Torwart Shuichi Gonda ist geschlagen, Yuki Soma kann nichts mehr ausrichten

Dass Kamada, Doan, die sechs anderen Bundesliga-Profis im Kader und ihr Team diese blitzblank aufgeräumt hinterlassen, ist für die Japaner selbstverständlich. Die Bilder der penibel aufgeräumten Kabine Japans hatten nach dem Spiel gegen Deutschland internationale Aufmerksamkeit erregt - genau wir das sportliche Resultat des DFB-Teams. Nach dieser Auftakt-Überraschung ist die Niederlage gegen Außenseiter Costa Rica für Japan durchaus eine kleine Enttäuschung. Doch insgesamt wird das Team von Hajime Moriyasu mit drei Punkten nach zwei Spielen zufrieden sein und hat nach wie vor Chancen auf die vierte WM-Achtelfinalteilnahme der Geschichte Japans.

Alles möglich in Gruppe E

Damit stehen die Japaner nicht alleine da. Costa Rica wahrt mit dem Sieg ebenfalls seine Achtelfinalchancen, Spanien ist nach dem Auftaktsieg gegen Costa Rica voll im Soll und auch Deutschland hat trotz der Niederlage gegen Japan durch Costa Ricas Sieg eine ziemlich gute Perspektive in Gruppe E. Sogar eine Niederlage am Abend gegen Spanien würde nicht das Aus für das Team von Bundestrainer Hansi Flick bedeuten.

Mit einem Sieg gegen Spanien würde Deutschland nach Punkten mit Spanien, Japan und Costa Rica gleichziehen und könnte das Achtelfinale mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 MEZ) aus eigener Kraft erreichen. Selbst ein Unentschieden gegen die "Ticos" könnte, ein Sieg gegen Spanien vorausgesetzt, bei entsprechendem Torverhältnis zum Sprung in die K.o.-Phase reichen. Bei einem Remis gegen Spanien würde Deutschland am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Costa Rica Platz zwei erreichen, wenn Spanien gleichzeitig Japan schlägt. Spielen die Iberer gegen die Asiaten unentschieden, müsste Deutschland am Ende eine bessere Tordifferenz aufweisen als das dann punktgleiche Japan. Gleiches gilt für das deutsche Team bei der Tordifferenz im Vergleich zu Spanien, sollte Japan den WM-Mitfavoriten schlagen.

Für Bundestrainer Hansi Flick und sein Team bedeutet der Sieg Costa Ricas die Entscheidung am letzten Spieltag gegen die Mittelamerikaner

Bei einer Niederlage gegen Spanien bräuchte das DFB-Team am letzten Spieltag gegen Costa Rica zwingend einen Sieg sowie einen spanischen Erfolg gegen Japan. Deutschland bräuchte dann im Dreiervergleich mit Japan und Costa Rica (alle 3 Punkte) die beste Tordifferenz, um Zweiter zu werden. Dank Costa Rica gibt es in der Gruppe E also ein echtes Herzschlagfinale am letzten Gruppenspieltag - auch für Deutschland. Doch das war nicht das Ziel der "Ticos": "Wir haben es für uns selbst getan", sagte Celso Borges, angesprochen auf die Schützenhilfe für das DFB-Team.

"Keiner darf uns vergessen, wir sind immer noch dabei", sagte Trainer Luis Fernando und betonte: "Wir leben noch." Man müsse jetzt an Deutschland denken, so der Trainer. "Wir hören nie auf, an uns zu glauben", sagte Torschütze Fuller. Weitere "Geschenke" an Deutschland sind von Seiten Costa Ricas ganz offenbar nicht angedacht.

(mit dpa, SID)