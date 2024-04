NASA-Team löst Chip-Problem bei Raumsonde "Voyager 1"

Endlich ein Durchbruch: Nachdem sie zum ersten Mal seit fünf Monaten Daten über den Zustand von "Voyager 1" erhalten haben, reißen NASA-Fachleute in einem Konferenzraum ihre Arme in die Luft und klatschen mit den Händen.

Seit dieser Woche wisse die NASA wieder etwas über Zustand und Status der technischen Systeme an Bord der Raumsonde, erklärte die US-Raumfahrtbehörde in einer Mitteilung. Der nächste Schritt sei nun, die Raumsonde weiter zu reparieren, um erneut wissenschaftliche Daten zu erhalten.

Die Sonde und ihr Zwilling, "Voyager 2", sind die einzigen Raumfahrzeuge, die jemals im sogenannten interstellaren Raum geflogen sind. An Bord sind vergoldete Platten mit Bild-und-Ton-Informationen über das Leben auf der Erde - für den Fall, dass die Sonden dereinst auf außerirdische intelligente Lebewesen treffen - und natürlich Messgeräte. Damit sollen sie Erkenntnisse für die Wissenschaft sammeln. Doch "Voyager 1" hatte im November aufgehört, lesbare Daten zur Erde zu senden.

Kaputter Chip störte die Kommunikation

Obwohl die Missionskontrolleure erkennen konnten, dass die Sonde ihre Befehle erhielt und sonst normal funktionierte, gab es keine brauchbare Rückmeldung. Das Problem lag an einem defekten Chip, der mit dafür verantwortlich ist, die Daten zu übermitteln. Daraufhin entwickelten die Fachleute eine für das 46 Jahre alte Computersystem passende Lösung: Funktionen des gestörten Bereichs wurden aus der Ferne auf andere Bauteile verteilt, da der kaputte Chip selbst nicht repariert werden konnte.

Nun sind noch weitere Reparaturschritte nötig, um das System als Ganzes anzupassen. In den kommenden Wochen wird das NASA-Team Aktualisierungen durchführen. Die Wissenschaftler hoffen, dass dann auch wieder wissenschaftliche Daten zur Erde zurückgefunkt werden. Die "Voyager 1" befindet sich derzeit mehr als 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Nachrichten von der Erde brauchen etwa 22,5 Stunden, um die Sonde zu erreichen.

aa/jj (afp, blogs.nasa.gov)