NASA-Sonde kracht in Asteroiden

"Aufprall bestätigt für die weltweit erste Testmission zur planetaren Verteidigung", verkündete die US-Raumfahrtbehörde NASA. Unmittelbar zuvor war ihre mit einer Kamera ausgestattete Sonde "DART" mit mehr als 20.000 Stundenkilometern in den Asteroiden Dimorphos gekracht, wie auf Live-Bildern zu sehen war.

DART im Ziel

Die Sonde für das Experiment "Double Asteroid Redirection Test" (Doppelter Asteroiden-Umleitungstest) war im November 2021 in Kalifornien gestartet. Nun schlug sie planmäßig um 01.14 Uhr MESZ am Dienstagmorgen in den Asteroiden ein. Im NASA-Kontrollzentrum brachen Ingenieure und Wissenschaftler in Jubel aus, als die Videoübertragung nach der Kollision endete.

Mit der rund 330 Millionen Dollar teuren Mission wollte die NASA testen, ob und wie sie die Erde vor herannahenden Himmelskörpern schützen kann. Ziel war es, durch den Aufprall der Sonde die Flugbahn von Dimorphos leicht zu verändern.

Keine Gefahr

Dimorphos ist eine Art Mond des Asteroiden Didymos mit einem Durchmesser von rund 160 Metern. Er ist rund elf Millionen Kilometer von der Erde entfernt und stellt laut Berechnungen der NASA derzeit keine Gefahr dar.

wa/fab (afp, dpa)