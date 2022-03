Nachhaltigkeit und Menstruation, wie geht das?

Die Filmemacherin Sugandhi Gadadhar verbringt die Hälfte eines jeden Monats in den abgelegenen Wäldern Indiens, wo sie Wildtiere dokumentiert. Früher hatte sie ein immer wiederkehrendes Problem: Wie die verwendeten Produkte zur Monatshygiene entsorgen?

Der Gedanke, verschmutzte Binden in der Wildnis zu entsorgen, war für sie unerträglich. Es war andererseits auch nicht sonderlich angenehm, sie tagelang mit sich herumzuschleppen, bis sie wieder in der Stadt war.

All das änderte sich, als eine Kollegin ihr vorschlug, auf die sogenannte Menstruationstasse umzusteigen. "Anfangs war ich skeptisch. Aber jetzt, fast ein Jahrzehnt später, kann ich mir ein Leben ohne diese Tasse gar nicht mehr vorstellen", sagt Gadadhar.

Jeden Tag haben rund 800 Millionen Menschen weltweit ihre Monatsblutung. Und einigen Schätzungen zufolge, die auf der durchschnittlichen Anzahl der Menstruationszyklen beruhen, verwendet jede Frau im Laufe ihres Lebens zwischen 5000 und 15.000 Menstruationsartikel, von denen die meisten als Plastikmüll auf Mülldeponien oder in der Umwelt landen.

Umweltauswirkungen beliebter Produkte

Überaus beliebte Produkte wie Binden und Tampons enthalten viel Plastik. Beide sind oft einzeln in Plastik verpackt und haben eine Kunststoffschicht im saugfähigen Teil des Produkts. Viele Tamponmarken enthalten auch einen Plastikapplikator und -Rückholfaden, und einige Binden bestehen bis zu 90 Prozent aus Plastik.

Da sie aus einem Materialmix bestehen, sind Hygieneartikel schwer zu recyceln. In Europa landen rund 87 Prozent der Binden und Tampons auf der Müllhalde. In den Vereinigten Staaten liegt der Anteil bei etwa 80 Prozent. Oft werden die Produkte unsachgemäß verbrannt, wodurch giftige Schadstoffe in die Atmosphäre gelangen.

Tampons und Einmal-Binden sind praktisch und diskret, aber verursachen jede Menge Abfall

In Ländern ohne zuverlässiges Müllsammelsystem ist es schwieriger zu ermitteln, wie viel davon im Restmüll landet. Hygieneartikel finden sich jedoch häufig in Flüssen, an Stränden und am Straßenrand, wo Chemikalien und Mikroplastik in den Boden und das Wasser gelangen und die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gefährden.

Trotz der Kosten für die Umwelt steigt die Nachfrage nach diesen Einwegprodukten, die im Westen um die Zeit des Zweiten Weltkriegs ihren Durchbruch hatten, weltweit stetig weiter.

Die Normalisierung der Periode

Allein der Wert des globalen Tamponmarktes wurde für 2018 auf rund 44,45 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und dieser Wert wird voraussichtlich noch weiter steigen.

Damenbinden und Tampons werden im asiatisch-pazifischen Raum immer beliebter. Prognosen zufolge wird dieser Markt zwischen 2020 und 2025 das größte Wachstum verzeichnen. Nach Ansicht von Fachleuten ist dies zum Teil auf Regierungsinitiativen zur Bekämpfung desmangelnden Zugangs zu Menstruationsprodukten und die rasche Urbanisierung zurückzuführen.

Die Beliebtheit dieser Einmalprodukte ist verständlich, denn vor der Einführung von Binden "war die Situation für Frauen nicht gerade ideal", sagt Supriya Garikipati, Gender-Ökonomin an der University of Liverpool in Großbritannien.

"Die meisten Menschen benutzten einfach eine Stoffbinde, die sie zu Hause anfertigten, während ärmere Frauen Lumpen oder sogar Heu oder Lehm oder viele andere Dinge benutzten, die nicht für diesen Bereich gedacht sind", fügt Garikipati hinzu.

Waschbare Stoffbinden als Alternative zu Einwegbinden

Für diejenigen, die Zugang zu Einweg-Menstruationsprodukten haben, seien diese einfach praktischer und diskreter - besonders wichtig in solchen Regionen, in denen "Periodenscham" immer noch ein Thema sei, so Garikipati. Schätzungen zufolge schwänzt eines von zehn Mädchen in Afrika südlich der Sahara während ihrer Periode die Schule, weil die Menstruation immer noch mit einem Stigma behaftet ist.

Da die Auswirkungen auf die Umwelt jedoch immer deutlicher werden, wenden sich die Frauen, die es sich leisten können, zunehmend wiederverwendbaren Menstruationsprodukten zu.

Der Aufstieg nachhaltiger Alternativen

Menstruationstassen, die ursprünglich vor etwa einem Jahrhundert patentiert wurden, kamen in den USA und Europa um das Jahr 2000 auf den Markt. Andere Produkte folgten, wobei wiederverwendbare, waschbare Einlagen und Menstruationsunterwäsche an Beliebtheit gewannen. Schätzungen zufolge wird etwa der weltweite Markt für Menstruationsunterwäsche von 67,2 Millionen Dollar im Jahr 2017 auf 279,3 Millionen Dollar im Jahr 2026 anwachsen.

Trotz des enormen Anstiegs an Möglichkeiten sind noch immer etwa 500 Millionen Menschen in einkommensschwachen und abgelegenen Gebieten von Menstruationsarmut betroffen. Das bedeutet, dass sie keinen Zugang zu Monatshygieneartikeln und Aufklärung haben.

Wenn sie dennoch an Produkte kommen, handelt es sich in der Regel um Einwegtampons und -binden, die leichter erhältlich und billiger zu kaufen sind. In Deutschland beispielsweise kostet ein Dreierpack wiederverwendbarer Menstruationsunterwäsche rund 90 Euro, während eine Schachtel mit 32 Binden fünf Euro kostet.

Eine Menstruationstasse kann bis zu zehn Jahre halten. Waschbare Binden können bis zu fünf Jahre verwendet werden, wenn man von einer Rotation von etwa zehn Einlagen ausgeht, und jedes Paar Periodenunterwäsche kann bis zu zwei Jahre wiederverwendet werden.

Über die gesamte Lebensdauer betrachtet, sind wiederverwendbare Artikel also billiger - aber viele Menschen können diese Summe nicht auf einmal aufbringen.

Wie nachhaltig sind Mehrweg-Menstruationsprodukte?

Nach jedem Gebrauch müssen die Mehrwegalternativen gründlich mit Wasser gewaschen werden. Laut einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) können Wassertemperatur, Waschmittel und Trocknungsverfahren die Umwelteffekte von wiederverwendbaren Produkten beeinflussen .

Dem Bericht zufolge schneidet die Menstruationstasse am besten ab, solange sie mit Wasser gereinigt wird, das mit einem Wasserkocher oder einem geschlossenen Topf erhitzt wurde.

Gesundheitliche Aspekte

Es gibt auch Bedenken über die Sicherheit von wiederverwendbaren Menstruationsartikeln. Im Jahr 2020 schickte eine Reporterin von "Sierra", dem Magazin des gemeinnützigen US-Umweltverbands Sierra Club, ihre Periodenunterwäsche an einen Atomphysiker der Universität Notre Dame. Er fand dort in "hohen Konzentrationen" PFAS, die den Spitznamen "forever chemicals" tragen. PFAS können sich im Körper anreichern und obwohl noch wenig über die Auswirkungen bekannt ist, werden sie mit Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs in Zusammenhang gebracht.

Tampons gelten als Auslöser des TSS (Toxisches-Schock-Syndrom), das tödlich sein kann

Doch auch Einwegprodukte können problematisch sein. Das so genannte Toxische-Schock-Syndrom, eine manchmal tödlich verlaufende Infektion, die durch das Eindringen von Bakterien in den Körper verursacht wird, wird mit Tampons in Verbindung gebracht. Bei Untersuchungen im Auftrag von Frauenverbänden wurden auch krebserregende Stoffe wie Dioxin gefunden, andere Studien besagen jedoch, dass die Mengen so gering sind, dass kein Anlass zur Sorge besteht.

Organisationen wie das in Großbritannien ansässige Women's Environmental Network (WEN) fordern eine strengere Regulierung und gesetzliche Standards für Menstruationsprodukte, einschließlich der Verpflichtung der Hersteller, alle verwendeten Inhaltsstoffe anzugeben.

Der Weg zu einer "grüneren" Periode

Doch trotz dieser Bedenken merken auch Regierungen, dass ein neues Zeitalter der Monatshygiene anbricht. So verteilte die Regierung des indischen Bundesstaates Kerala 5000 kostenlose Menstruationstassen, nachdem im Hochwasser nach einem Monsun Einwegbinden umhergetrieben waren.

Einwegartikel aus Mischmaterialien sind schwer zu recyceln, Mehrwegartikel reduzieren Müll

Für Supriya Garikipati ist das ein deutlicher Hinweis, dass sich etwas ändert. "Vor fünf Jahren stießen wir auf großen Widerstand, als wir Alternativen einführen wollten, und ich hoffe, dass sich jetzt etwas getan hat", so Garikipati. "Natürlich darf man nicht vergessen, dass auch die kommerziell hergestellten Einwegbinden immer noch sehr nützlich sind, aber ich denke, dass die Zukunft der Periode nachhaltig und billig sein kann."

Helen Lynn, Kampagnenleiterin bei WEN, sagt, dass es nicht ausreicht, kostenlose Produkte zu verteilen, auch wenn das den Umstieg beschleunigen wird. Entscheidend sei die Aufklärung.

"Wir müssen Frauen, Mädchen und diejenigen, die menstruieren, darüber aufklären, wie sie die Produkte verwenden und pflegen können und warum sie eine viel bessere Alternative für Gesundheit, Gleichstellung, Tierwelt und Umwelt sind", so Lynn.

Adaptiert aus dem Englischen von Johanna Thompson