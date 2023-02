Mutter von Lisa Marie Presley fechtet Testament an

Priscilla Presley, die Witwe von Elvis Presley, will laut am Dienstag (31.01.2023) veröffentlichten Gerichtsunterlagen erreichen, dass ihre Streichung aus dem Testament für ungültig erklärt wird. Den Gerichtsunterlagen zufolge hatte Lisa Marie Presley 2010 ihre Mutter als eine der Verwalterinnen ihres immensen Vermögens eingetragen. 2016 aber änderte Lisa Marie offenbar ihre Meinung und verfügte, dass im Falle ihres Todes ihre Kinder Riley und Benjamin Keough das Erbe antreten sollten.

Zweifel an Echtheit der Unterschrift

Diese Änderung wiederum wurde von Priscilla Presley nach Angaben ihres Anwalts erst nach dem Tod ihrer Tochter entdeckt. Die Elvis-Witwe beantragte nun vor Gericht, dass die "angebliche Zusatzerklärung" für ungültig erklärt werde. Zur Begründung führte sie den Gerichtsunterlagen zufolge unter anderem an, dass die Unterschrift ihrer Tochter auf dem Dokument "nicht mit ihrer üblichen und gewohnten Unterschrift" übereinstimme. Ihr Name sei zudem falsch geschrieben, so Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter Priscilla, die von 1967 bis 1973 mit Elvis Presley verheiratet war

Lisa Marie Presley, US-amerikanische Sängerin und einziges Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, war am 12. Januar im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Eine Hausangestellte soll sie leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, gefunden haben. In einer Erklärung der Familie hieß es, ihre Mutter Priscilla Presley und die Presley-Familie seien "schockiert und am Boden zerstört wegen des tragischen Tods ihrer geliebten Lisa Marie".

"Das wunderbarste Lachen": Hollywood-Stars trauern um Lisa Marie Presley

Der Tod der US-Sängerin hat für eine Welle der Trauer in den Sozialen Medien gesorgt. Prominente und Fans haben ihre Anteilnahme auf unterschiedlichen Plattformen ausgedrückt.

"Unsere Herzen sind gebrochen", schreiben beispielswese Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Eine Mutter sollte niemals ein Kind verlieren müssen, betonen die beiden: "Lisa Marie hat ihren geliebten Sohn Benjamin verloren, Priscilla verliert ihre einzige Tochter. Das ist zu viel." Das Paar hatte die Familie von Lisa Marie Presley bei der gemeinsamen Arbeit am kürzlich veröffentlichten Biopic "Elvis" kennengelernt. Hanks spielt darin die Rolle von Elvis' Manager.

Auch Oscar-Preisträger Nicolas Cage, mit dem Presley dreieinhalb Monate verheiratet war, meldet sich zu Wort: "Lisa hatte das wunderbarste Lachen von allen, die ich je getroffen habe. Sie hat jeden Raum erhellt." Er finde Trost in dem Glauben, dass sie mit ihrem Sohn Benjamin wiedervereint sei, zitiert der "Hollywood Reporter" aus einem Statement des 59-Jährigen. Lisa Marie Presleys Sohn Benjamin Keough hatte 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid begangen.

Lisa Marie Presley war dreieinhalb Monate mit US-Schauspieler Nicolas Cage verheiratet

Auch "Beach Boy" Brian Wilson kondoliert: "Es ist schwer zu verkraften, wenn jemand so jung und voller Leben von uns geht", schreibt die 80-jährige Popikone auf Twitter. Billy Corgan, Frontmann der "Smashing Pumpkins" und Popsängerin Pink gedenken ebenso der verstorbenen Musikerin. Pink schreibt auf Instagram: "Oh, es tut mir im Herzen weh. Lisa Marie, du warst einmalig. [...] Die Welt hat heute ein seltenes Juwel verloren. Möge deine Seele in Frieden ruhen."

US-Schauspieler John Travolta, bekannt durch seine Rollen in Filmen wie Pulp Fiction und Grease, tweetet, dass er sein "Baby Girl" sehr vermissen wird.

Die Mode-Ikone Donatella Versace drückt ebenfalls ihre Trauer auf Instagram aus. Sie schreibt, dass sie die Zeit, die sie mit Lisa Marie verbracht habe, nie vergessen werde und lobt ihre Schönheit und Freundlichkeit.

Linda Thompson, mit der Elvis nach der Trennung von seiner Ehefrau Priscilla Presley mehrere Jahre liiert war, postete ein Foto der Rock'n'Roll-Legende und seiner Tochter und schreibt dazu: "Mein Herz ist für Worte zu schwer…"

Lisa Marie Presley war neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Das einzige Kind des Sängers überlebte den jung gestorbenen "King" hinsichtlich des Alters nur um ein Dutzend Jahre.

Lisa Marie Presley war in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters Elvis Presley (Bild von 1956) getreten

Singer-Songwriterin Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley machte sich selbst als Sängerin einen Namen und veröffentlichte drei eigene Studioalben. Auf "To Whom It May Concern" von 2003 folgte 2005 "Now What". Beide landeten in den Top Ten der US-amerikanischen Albumcharts "Billboard 200". Ihr drittes und letztes Studioalbum ist von 2012 und heißt "Storm & Grace". Es wurde nicht, wie die ersten beiden Alben, von Capitol Records sondern von T Bone Burnett produziert. Ihr neuer Produzent sah in ihr "Folk Music Künstlerin von großem Wert". Der Country Standard Time zufolge soll er zunächst gespannt gewesen sein, was die Tochter eines wegweisenden Musikers zu sagen hatte. Joseph Henry "T Bone" Burnett zeigte sich beeindruckt: "Was ich hörte war ehrlich, roh, ungekünstelt und gefühlvoll. Ich dachte, ihr Vater wäre stolz auf sie."

Gemeinsam mit ihm, ihrem verstorbenen Vater, ist sie auch zu hören - zum Beispiel auf einer Neuaufnahme seines Songs "In The Ghetto" von 1969. Das Duett veröffentlichte sie 2007 anlässlich des 30. Todestages von Elvis Presley. Ihre Stimme war zu der Originalversion hinzu gemischt worden. 2012 erschien das Duett "I love you because". Auf ähnliche Weise hatte sie so mit ihrer eigenen Musikkarriere begonnen. Das 1997 von David Foster produzierte Duett "Don't Cry Daddy" war damals allerdings nicht veröffentlicht worden.

Kurze Ehen mit Michael Jackson und Nicolas Cage

In der Vergangenheit stand auch ihr Privatleben immer wieder im Licht der Öffentlichkeit. Etwa 2018, als sie in einem "Today"-Interview auf dem US-amerikanischen Sender NBC von ihrem Kampf gegen ihre Drogenprobleme sprach, den sie mit Mitte 40 geführt habe.

Immer wieder sorgte sie auch mit ihren insgesamt vier Ehen für Aufsehen. Anderthalb Jahre war sie mit Pop-Ikone Michael Jackson verheiratet, nur etwas mehr als drei Monate währte ihre Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage. In der Folge war sie mit dem Schauspieler und Komponisten Michael Lockwood verheiratet. Danny Keough war ihr erster Ehemann, von ihm ließ sie sich 1994 scheiden. Presley hinterlässt zwei 14-jährige Zwillingstöchter - Harper and Finley Lockwood - und die 33-jährige Schauspielerin Riley Keough, die in dem Actionfilm "Mad Max: Fury Road" mitspielte.

Lisa Marie Presley erbte "Graceland"

Bis 2005 hatte Lisa Marie Presley das Erbe ihres legendären Vaters kontrolliert. Dann verkaufte sie den Großteil ihrer Anteile an Elvis Presley Enterprises an eine Investmentfirma. Sie behielt aber "Graceland", das Anwesen ihres Vaters in Memphis, wo Elvis Presley im August 1977 leblos gefunden worden war. Er wurde damals ins Krankenhaus gebracht, dort wurde sein Tod durch einen Herzanfall festgestellt. Die toxikologische Untersuchung ergab eine hohe Konzentration an verschreibungspflichtigen Medikamenten in seinem Blut.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Pilgerstätte Graceland Jedes Jahr am 16. August gedenken Elvis-Fans ihres Idols, indem sie vor seinem ehemaligen Anwesen "Graceland", wo Elvis 1977 starb, Kerzen für ihn anzünden. Bis zu 75.000 Menschen aus aller Welt strömen vor die Tore seines ehemaligen Wohnhauses, um den "King of Rock 'n' Roll" an seinem Todestag zu ehren. Elvis' einziges Kind Lisa Marie Presley war die Alleinerbin des Anwesens.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Elvis - noch immer ein "Topverdiener" Das Anwesen in Memphis ist nach dem Weißen Haus das meistbesuchte historische Wohnhaus der USA. Lisa Marie Presley verwaltete das Erbe ihre Vaters bis sie 2005 den Großteil ihrer Anteile an einen US-Unternehmer verkaufte. Sie verfügte allerdings weiterhin über die Graceland-Villa sowie über persönliche Gegenstände ihres Vaters Elvis, der - wie auch ihr Sohn Benjamin - auf dem Gelände begraben ist.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Inspiration für Hollywood Im Juni 2022 kam die Lebensgeschichte von Elvis Presley, gespielt von Austin Butler, ins Kino. Der Hauptfokus liegt auf der komplizierten Beziehung zu seinem zwielichtigen Manager, Colonel Tom Parker (Tom Hanks). Regisseur Baz Luhrmann sorgt für elektrisierende Musik- und Bühnenszenen - und Butler wird für seine phantastische Darstellung des "King" gefeiert.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Vom Kleinstadtjungen zum Superstar Geboren wurde Elvis Presley in der Kleinstadt Tupelo im US-Bundesstaat Mississippi. Als er 13 Jahre alt war, zog seine Familie nach Memphis in den Nachbarstaat Tennessee. Dort nahm er 1954 in den Studios des berühmten Labels Sun Records seine ersten Songs auf und kreierte seinen unverkennbaren Rockabilly-Sound. Zwei Jahre später kam der Durchbruch mit seinem Hit "Heartbreak Hotel".

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Militärdienst in Deutschland Von 1958 bis 1960 war der Star und Mädchenschwarm als US-Soldat in Friedberg stationiert. Anstatt mit den Kameraden in den Baracken zu wohnen, quartierte er sich zusammen mit seiner Großmutter, seinem Vater und zwei Bodyguards in einem Hotel im nahegelegenen Bad Nauheim ein. Heute können Gäste des Hotels im "Elvis Zimmer" nächtigen.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Hits made in Germany Auch wenn ihm Auftritte während seines Militärdienstes eigentlich verboten worden waren, fand der "King" trotzdem Zeit für seine größte Leidenschaft: die Musik. In Deutschland schrieb Elvis seine beiden Hits "One Night" und "Fool Such as I". Außerdem verhalf er dem deutschen Volkslied "Muss I denn zum Städtele hinaus" zu Weltruhm. In seiner Version heißt es allerdings "Wooden Heart".

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Glück bis ans Lebensende? Die Zeit in Deutschland bedeutete für Elvis nicht nur schnelle Autos und Rock 'n' Roll. Hier traf er auch seine spätere Frau Priscilla Beaulieu, die Tochter eines US-Offiziers, die zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens erst 14 Jahre alt war. Das Paar heiratete 1967 im Aladdin Hotel in Las Vegas. Elvis wurden jedoch zahlreiche außereheliche Affären nachgesagt. Die Ehe wurde 1973 geschieden.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Der "King" lebt weiter Sein Erbe wird auf der ganzen Welt in Ehren gehalten. Das in Bad Nauheim stattfindende "European Elvis Festival" zieht jedes Jahr zahlreiche Doppelgänger des Sängers an. Elvis hat zudem offizielle Fanclubs in 38 Ländern. Und auch auf Briefmarken durfte der "King" natürlich nicht fehlen. Die spanische Stadt Granada druckte sein Gesicht bereits 1978 auf eine Marke, die Bundesrepublik folgte 1988.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Legendärer Style Der Legende nach schwor Elvis auf den Overall, nachdem ihm während eines Konzerts auf der Bühne die Hose gerissen war. Was auch immer der Grund gewesen sein mag - das Kleidungsstück wurde zum absoluten Mode-Hit. Ein Geschäft in Charlestown, Indiana, stellt originalgetreue Repliken (Foto) der Elvis-Overalls her. Fans und Doppelgänger müssen 14 bis 16 Wochen auf ein solches Prachtexemplar warten.

45 Jahre nach seinem Tod: Elvis lebt weiter Dean, das "Genie" Elvis hat nicht nur unzählige Doppelgänger, sondern auch Filmemacher und Generationen von Musikern inspiriert. Aber wer inspirierte den "King"? Zu Lebzeiten verriet er, dass er die Gospelsängerin Sister Rosetta Tharpe bewundere. Und den Schauspieler James Dean (Foto) nannte er "ein Genie". Autorin/Autor: Sarah Hucal (sf), Silke Wünsch



Am 1. Februar wäre Lisa Marie Presley 55 Jahre alt geworden. Am Dienstagabend hatte sie mit ihrer Mutter noch an der Gala zur Verleihung der Golden Globes teilgenommen. Dabei war der US-Schauspieler Austin Butler für seine Titelrolle im Kinofilm "Elvis" als bester männlicher Schauspieler in einem Filmdrama ausgezeichnet worden.

Lisa Marie Presley war am 22.01.2023 in Graceland beerdigtworden - wie auch ihr Vater Elvis. Ihre letzte Ruhestätte liegt an der Seite ihres Sohnes Benjamin Keough, der 2020 ebenfalls auf dem Familien-Anwesen beigesetzt worden war. Am 1. Feburar 2023 wäre Presley 55 Jahre alt geworden.

pr/kle/bru/kt/vg (afp, dpa, rtre, ape)