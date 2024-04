Moskauer Patriarch bestraft Priester von Nawalnys Totenmesse

Dem Geistlichen Dmitri Safronow aus Moskau sei für die nächsten drei Jahre das Abhalten von Gottesdiensten verboten worden, heißt es in einem Dekret des Patriarchen Kyrill I. Der Priester Safronow hatte an einem besonderen religiösen Gedenktag nach dem Tod des Kremlkritiker Alexej Nawalnys an dessen Grab die Totenmesse gelesen. An dem Gedenkgottesdienst am 26. März hatten Tausende Menschen teilgenommen. Ein Video davon fand im Internet große Beachtung.

Safronow dürfe nun in Russland keinen Segen mehr erteilen und weder Kutte noch Priesterkreuz tragen, heißt es. Zudem wurde er als Diakon in der Moskauer Mariä-Schutz-Kirche entlassen. Er soll stattdessen nun als Psalmsänger in einer anderen Kirche Hilfsarbeiten für den dortigen Priester leisten. Anschließend werde aufgrund seiner dortigen Beurteilung über sein weiteres Schicksal als Geistlicher entschieden, erklärte die Moskauer Diözese.

Tadel für Nawalny-Brief

Dmitri Safronow hatte sich aus Sicht der russisch-orthodoxen Kirchenführung noch weitere Fehltritte zuschulden kommen lassen. So hatte er einen Brief von Klerikern an Staatspräsident Wladimir Putin unterschrieben mit der Forderung, den tagelang von den Behörden versteckten Leichnam Nawalnys an die Angehörigen herauszugeben. Zudem hatte sich Safronow geweigert, ein Gebet für den Sieg im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu lesen, das die Moskauer Eparchie von allen ihr unterstehenden Kirchen fordert. In der Orthodoxen Kirche wird eine Diözese Eparchie genannt.

Kyrill, der Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, gilt als treuer Unterstützer von Wladimir Putin und Befürworter von dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Moskauer Patriarchat hat bereits mehreren Geistlichen die Priesterwürde entzogen, die sich gegen die russische Annexion von ukrainischen Gebieten und den Angriffskrieg gegen das Nachbarland gewandt hatten.

Nawalny, der als prominentester Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin galt, war im Februar in einem Straflager nördlich des Polarkreises ums Leben gekommen.

Alexej Nawalny in russischer Haft gestorben To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

aa/kle (dpa, kna, rtr)