Montenegro: Djukanovic muss in Stichwahl

Bei der Präsidentenwahl in Montenegro hat der pro-westliche Amtsinhaber Milo Djukanovic zwar die meisten Stimmen geholt, muss aber in eine Stichwahl. Er kam auf 35 Prozent der Stimmen, wie das Wahlforschungsinstitut CDT auf Basis von Auszählungsergebnissen mitteilte. Djukanovic verfehlte damit die Marke von 50 Prozent, die für eine Wahl bereits in der ersten Runde erforderlich gewesen wäre.

Bei der Stichwahl am 2. April wird Djukanovics Gegenkandidat der Ökonom Jakov Milatovic sein, der 29 Prozent erzielte. Seine neue Partei "Europa jetzt!", die sich modern und reformorientiert gibt, steht der aus Belgrad gelenkten serbisch-orthodoxen Kirche nahe. Milatovic war bereits Minister für wirtschaftliche Entwicklung in der kurzlebigen proserbischen Regierung (bis April 2022). Auf dem dritten Platz landete mit 19 Prozent der Chef der offen pro-serbischen und pro-russischen Demokratischen Front, Andrija Mandic. Insgesamt bewarben sich sieben Männer und Frauen um das höchste Staatsamt.

Jakov Milatovic werden gute Chancen nachgesagt, den Amtsinhaber zu bezwingen

Krise und Reformstau

Djukanovic ist schon seit den 1990er Jahren die dominierende politische Figur in Montenegro. Er strebt auch einen Beitritt zur Europäischen Union an. Die seit 2012 laufenden Gespräche darüber waren zuletzt aber wegen schleppender Reformen ins Stocken geraten. Djukanovics Gegner werfen ihm und seiner Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor. Der Präsident und die DPS weisen dies zurück.

Schon seit längerem steckt Montenegro in einer politischen Krise. Wiederholt kam es zu Misstrauensvoten und Auseinandersetzungen zwischen dem Staatschef und Abgeordneten. Erst am Donnerstag löste Djukanovic das Parlament auf und setzte vorgezogene Wahlen für den 11. Juni an.

Die Bevölkerung Montenegros ist gespalten: Während sich ein Teil der Bürger als Montenegriner betrachtet, sehen sich andere als Serben und lehnen die 2006 erklärte Unabhängigkeit von dem Nachfolgestaat Jugoslawiens, Serbien und Montenegro, ab.

2017 trat Montenegro der NATO bei, nachdem es ein Jahr zuvor einen Putschversuch gegeben hatte. Die damalige Regierung machte dafür russische Agenten und serbische Nationalisten verantwortlich. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine schloss sich Montenegro den EU-Sanktionen gegen Moskau an. Der Kreml hat das Land deshalb auf seine Liste "unfreundlicher Staaten" gesetzt.

