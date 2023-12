Mit Künstlicher Intelligenz gegen Katastrophen? Zwei Forschungsergebnisse deuten große Fortschritte an. So wurde an der Universität Kopenhagen eine KI-generierte Prognoseformel für die Wahrscheinlichkeit von Monsterwellen entwickelt. Und an der University of Austin in Texas entstand eine KI, die Erdbeben mit einer Trefferquote von 70 Prozent bereits eine Woche vorher vorhersagen kann.