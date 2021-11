Im Jahr 2000 verabschiedeten Ver­tre­ter aus 189 Län­dern auf einem UN-Gip­fel­treffen in New York die so genannte Mil­len­niums­erklärung. Aus ihr wur­den später acht inter­natio­nale Ent­wick­lungs­ziele ab­ge­lei­tet.

Unter anderem soll der Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger leidet, halbiert werden. Außerdem sollen die Belange von Frauen und Kindern gestärkt und die Umwelt besser geschützt werden. Absicht ist, diese Ziele bis zum Jahr 2015 erreichen.