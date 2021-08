Warum das deutsche Micky-Maus-Heft so erfolgreich ist

Comics auf dem Erfolgskurs

Micky Maus, Goofy und Co. kommen nach Deutschland

Anfang 1950 hält man Comics in Deutschland noch für "Teufelszeug". Trotzdem erscheint am 29. August 1951 das erste Micky-Maus-Heft in deutscher Sprache. Der Start ist holprig: Von den rund 300.000 Exemplaren werden nicht mal die Hälfte verkauft, der Rest geht als kostenlose Werbeexemplare an Schulen oder in den Reißwolf. Heute gelten Micky Maus und Co. längst als Literaturklassiker.