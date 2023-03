Mexikos Narco-Jugend - Perspektivlos zwischen Armut und Gewalt

Die jungen Männer treiben sich in Sinaloa herum und versuchen mit dem Erwachsenwerden, ihrer Arbeit für das Drogenkartell und ihren Wünschen für die Zukunft fertig zu werden. "Los Plebes", so werden in Nordmexiko Jugendliche genannt, gibt einen Einblick in das Leben unter dramatischen sozialen Zwängen, ein Leben, das durch äußere Umstände bereits vorherbestimmt scheint. Aus der Spirale der Gewalt gibt es keinen Ausweg für die jungen Kartellmitglieder.



