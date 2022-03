Messenger Kommunikation in der Ukraine auch ohne Internet

Mit gezielten Angriffen etwa auf den Fernsehturm von Kiew, auf Radio- und Fernsehsender versuchte die russische Armee, die gesamte Kommunikation-Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören und die Bevölkerung von unabhängigen Informationen abzuschneiden.

Sollte auch das Internet und Messenger-Apps als wichtiges Kommunikationsmittel ausfallen, gibt es trotzdem ein paar rettende Strohhalme:

Briar – mit Bluetooth oder Wifi von Smartphone zu Smartphone

Briar ist eine Android App, die eine sogenannte Peer to Peer (P2P) Kommunikation ermöglicht. Zwei Smartphones verbinden sich direkt über Bluetooth oder über Wifi, ohne dabei auf eine vorhandene Infrastruktur wie Netzwerk Router, Mobilfunk usw. zuzugreifen.

Der Nachteil ist die geringe Reichweite. Bei Bluetooth liegt sie etwa bei zehn Metern und bei Wifi kann sie bis zu 100 Meter betragen. Der große Vorteil ist aber die direkte Verbindung, welche durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgesichert wird. Feinde, Geheimdienste, Mobilfunkprovider oder Hacker können also nicht mitlesen.

Möglichst viele Zwiebel-Handys: Briar erzeugt ein verschlüsseltes und anonymisiertes Tor-Kommunikations-Netzwerk

Die größte Stärke von Briar ist die Fähigkeit, ganz viele dieser direkten Verbindungen miteinander zu vernetzen. Dann können nicht nur zwei, sondern sehr viele Menschen miteinander über größere Distanzen kommunizieren.

Diese Technologie nennt man Mesh-Network. Besitzt eine Person in diesem Mesh-Network noch eine funktionierende Verbindung zum Internet, weil sie zum Beispiel eine ausländische Sim-Karte nutzt, kann sie ihren Internetzugang mit allen Menschen teilen, mit denen sie verbunden ist.

Die Verbindung in das Internet erfolgt dann üblicherweise anonymisiert über Tor. Auch an dieser Stelle kann also niemand mitlesen.

Jeder, der Teil eines Mesh-Networks ist, sollte sich aber bewusst sein, dass er automatisch auch Daten versendet, die er nicht kennt und die möglicherweise gegen Gesetze verstoßen können.

Briar ist kostenlos und Open Source. Finanziert wird das Tool von Organisationen, die sich für die Freiheit im Internet einsetzen, wie Accessnow oder dem Open Technology Fund. Erhältlich ist Briar über den Google Playstore oder F-Droid.

Bridgefy – auch für Apple-Nutzer

Bridgefy verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Briar und erlaubt Kommunikation über ein Mesh-Network, welches ebenfalls mittels Bluetooth und Wifi aufgebaut wird.

Bridgefy lässt sich neben Android auch auf iOS-Geräten nutzen, was ein Vorteil gegenüber Briar ist. Vermutlich hat auch die Protestbewegung in Hong Kong aus diesem Grunde Bridgefy stark genutzt.

Bridgefy ermöglicht Internet-freie Kommunikation zwischen Smartphones

Bridgefy ist nicht Open Source und wird von einer gleichnamigen US-Firma vertrieben. Die Finanzierung erfolgt über Werbung.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Sicherheitsbedenken aufgrund der Verschlüsselung. Inzwischen wird das als sicher geltende Signal-Protokoll eingesetzt, welches große Bekanntheit durch die Messenger-Apps Signal und WhatsApp erlangte und ein hohes Ansehen unter Sicherheitsforschern hat.

Silence – Verschlüsselte Nachrichten per SMS

Solange Telefonie und klassische SMS-Nachrichten noch funktionieren, das Internet aber abgeschaltet wurde, kann die App Silence für sichere Text-Kommunikation sorgen.

Klassische SMS-Kommunikation ist unverschlüsselt und einfach für Dritte mitzulesen. Silence schließt diese Sicherheitslücke und verschlüsselt SMS-Nachrichten.

Geschützt vor der Überwachung ist allerdings nur der Inhalt der Kommunikation. Metadaten, also mit wem und wann man Nachrichten austauscht, können nicht verschlüsselt werden.

Weil Apple keine 3rd Party Apps für SMS-Dienste zulässt, gibt es Silence aktuell nur für Android. Silence ist kostenlos und Open Source. Die Entwicklung wird durch Spenden finanziert.

Lösungen bei unfreiem Internet

Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation ohne Internet sind begrenzt. Aber im Kontakt bleiben ist nicht unmöglich. Abhängig von der Sicherheitslage und von lokalen Gesetzen sollte man allerdings bei der Nutzung solcher Tools entsprechend vorsichtig sein.

Ist dagegen eine Internetverbindung verfügbar, diese wird aber stark zensiert oder bestimmte Webseiten werden blockiert, können Tools zur Zensurumgehung weiterhelfen. Dazu gibt es zum Beispiel Psiphon oder Tor.