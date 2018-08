Merkwürdige deutsche Gerichte

Schon mal was von"Kermett", "Mettallica" oder "Mett Damon" gehört? Das sind alles moderne Varianten des in den 1970er Jahren verbreiteten Mett-Igels, der bei keinem Büfett fehlen durfte. Diese und andere Kunstwerke aus Hackfleisch findet man in der Bildergalerie des Museum of Modern Mett. Sie würden mit "mit großer Kreativität und Fingerfertigkeit" hergestellt, ist da zu lesen, ebenso wie der Hinweis: "Natürlich wird auf Hygiene großen Wert gelegt, schließlich werden die Kunstwerke auch umgehend verzehrt, was einen Erwerb der Unikate leider ausschließt."

Mett im Museum



Haben sie "Mett Demon" erkannt?

In der Facebook-Gruppe des Museums tauschen sich die Mett-Liebhaber rege aus und liegen damit voll im Trend. Denn obwohl es in Deutschland immer mehr Vegetarier gibt und vor dem Verzehr rohen Fleisches allgemein abgeraten wird, erfreut sich der Hackepeter weiterhin ungebrochener Beliebtheit. Ob beim Metzger, in der Bäckerei oder auf einer Party - Mettbrötchen sind meist am schnellsten vergriffen.

Hackepeter ist übrigens nicht das einzige merkwürdige deutsche Gericht. In unserer Galerie oben zeigen wir weitere ungewöhnliche Spezialitäten, derweil die Auswahl hier unten Kreationen vorstellt, die oft besser schmecken, als ihr Name vermuten lässt.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Kalter Hund Hunde sind in Deutschland auf keiner Speisekarte zu finden - mit dieser Ausnahme: der Kalte Hund, auch als Kalte Schnauze bekannt. Die Kekstorte ist ein garantierter Hit auf Kindergeburtstagen. Geht immer, und ist einfach herzustellen: Butterkekse und Schokoladencreme abwechselnd in einer Kastenform schichten, und ab in den Kühlschrank.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Falscher Hase Der Name verrät es schon, dieser Hase ist "falsch", unecht, nämlich ein Hackbraten aus Schweine- oder Rinderhack, Zwiebeln, Gewürzen und Ei. In einer Auflaufform in Form gebracht, ähnelt der Braten mit viel Fantasie einem Hasenrücken. Angeblich geht das Rezept auf die Lebensmittelknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Bienenstich Der Bienenstich ist ein deutscher Blechkuchenklassiker: Hefeteig mit einer Cremefüllung, und knusprig gerösteten Mandelblättchen obendrauf. Woher kommt der Name? Angeblich warfen zwei Andernacher Bäckerlehrlinge Bienenstöcke auf angreifende Männer aus der Nachbarstadt Linz, diese flüchteten und die Andernacher erfanden zur Feier des Tages den Bienenstich-Kuchen.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Halver Hahn Auch der Halve Hahn ist beileibe kein halbes Hähnchen, wie der Gast im Brauhaus denken könnte. Stattdessen landet ein Roggenbrötchen mit einer dicken Scheibe Gouda und ein paar Zwiebelringen auf dem Teller. Nicht zu vergessen: Senf. Der Name dieser beliebten Kneipenspezialität im Rheinland geht womöglich auf sprachliche Missverständnisse zurück.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Himmel un Ääd So kölsch wie Halver Hahn ist auch das traditionelle Gericht Himmel un Ääd (Kölner Dialekt für Himmel und Erde): Es besteht aus Apfelmus und Kartoffelpüree und wird meistens serviert mit gerösteten Zwiebeln und Blutwurst. Im Rheinland ist es fester Bestandteil jeder Brauhaus-Speisekarte.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Maultaschen Zur Entstehung der Maultasche aus der süddeutschen Region Schwaben gibt es etliche Theorien. Eine besagt, dass Mönche in der Fastenzeit heimlich Spinat und Kräuter mit klein gehacktem Fleisch mischten, und in Nudelteig-Taschen füllten. Sie durften während des Fastens eigentlich kein Fleisch essen und versuchten so, es zu vertuschen.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Beamtenstippe Beamtenstippe ist eine Sauce, die zu Kartoffeln oder Kartoffelbrei gegessen wird. Es ist ursprünglich ein Arme-Leute-Essen, denn einfache Beamte waren früher nicht wohlhabend. Die Sauce bestehend aus Brühe, Zwiebeln, Gewürzen und Hackfleisch war in der ostdeutschen DDR beliebt.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Armer Ritter Innen weich, außen knusprig: für die Süßspeise Armer Ritter werden altbackene Brötchen in eine Mischung aus Milch, Zucker und Ei getunkt, in Butter gebraten und mit Zucker bestreut. Vielleicht Fleischersatz für arme Ritter im Mittelalter? Heute ist das Gericht eine Art Resteverwertung, die es auch in anderen Ländern gibt: in England heißt es "poor knights of Windsor".

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Spaghettieis Spaghetti im Eis? Nein, hierbei handelt es sich um eine beliebte Nascherei, die jede Eisdiele in Deutschland im Programm hat: Vanilleeis durch eine Presse drücken, mit Erdbeersauce und geraspelter weißer Schokolade bestreuen - fertig ist das oft täuschend echt aussehende süße Gericht.

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen Muckefuck Muckefuck, auch Blümchenkaffee genannt, ist lediglich ein kaffeeähnliches Heißgetränk, ganz ohne Kaffeebohnen: Ersatzkaffee aus Blüten oder Getreide wie Gerste und geröstetem Roggen. Angeblich ist das Wort eine Verballhornung des französischen Wortes für "falscher Mokka": "mocca faux". Autorin/Autor: Kate Müser (db)



