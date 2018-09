10 deutsche Gerichte mit kuriosen Namen

Typisch deutsche Gerichte mit witzigen Namen

Armer Ritter

Innen weich, außen knusprig: Für die Süßspeise Armer Ritter werden altbackene Brötchen in eine Mischung aus Milch, Zucker und Ei getunkt, in Butter gebraten und mit Zucker bestreut. Vielleicht Fleischersatz für arme Ritter im Mittelalter? Heute ist das Gericht eine Art Resteverwertung, die es auch in anderen Ländern gibt: In England heißt es "poor knights of Windsor".