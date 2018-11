Leckere Suppen aus Deutschland

Zehn Suppen zum Aufwärmen in der kalten Jahreszeit

Flädle-Suppe

Die Flädle-Suppe ist eine Spezialität in Süddeutschland, vor allem in Bayern. Sie kam von Österreich über die Alpen nach Deutschland. Sie ist schnell und einfach zu kochen. Zutaten sind: Brühe und in Scheiben geschnittener Pfannkuchen. So lassen sich Reste gut verwerten. Hinzu kommen dann noch Gewürze: Lorbeerblätter, Schnittlauch, Petersilie, Pfeffer, Salz und was Ihnen sonst noch schmeckt.