Meinung: IOC trägt eine Mitverantwortung

Dass sich autoritäre Regierungen (und nicht nur die) Sicherheitsmängel im Internet zunutze machen, ist eine Binsenweisheit. Ebenso, dass China in Sachen elektronischer Bespitzelung ganz weit vorn ist. Die Gefahr lag also eigentlich auf der Hand, dass eine in China entwickelte, für alle ausländischen Gäste empfohlene Olympia-App nicht nur dazu genutzt wird, um während der bevorstehenden Winterspiele in Peking den Weg möglicher Corona-Infektionen zurückzuverfolgen.

Geheime Textdatei

Stefan Nestler, DW Sport

Umso schwerer wiegt das Fazit der IT-Forensikexperten vom "Citizen Lab" an der Universität Toronto, dass die "Sicherheitsmaßnahmen der My2022-App völlig ineffektiv sind und nicht davor schützen, dass sensible Daten an unberechtigte Dritte gelangen". Noch einmal: nicht nur unzureichend, sondern völlig ineffektiv! Die IT-Forscher entdeckten zudem eine zwar noch nicht aktivierte, in der App aber angelegte Textdatei mit über 2400 in China politisch sensiblen Begriffen wie "Uiguren" oder "Dalai Lama". Damit dürfte endgültig belegt sein, wovor Experten schön länger warnen: Hier geht es nicht nur um medizinische Kontrolle, sondern auch darum, die Aktiven, ihren Betreuerstab und alle anderen Olympia-Gäste wie beispielsweise Journalisten politisch auszuspionieren.

Blauäugig, fahrlässig oder mitmachend?

Und wie verhält sich das Internationale Olympische Komitee, das als Veranstalter der Spiele eine Fürsorgepflicht für alle Startenden hat? Im sogenannten "Playbook" für die Spiele in Peking legt das IOC allen Teilnehmern nahe, My2022 zu nutzen und versichert, die App entspreche "internationalen Standards und chinesischem Recht". Hat das IOC wirklich angenommen, dass die App ausschließlich zum Kampf gegen Corona eingesetzt wird? Und wenn IT-Spezialisten im Auftrag der olympischen Organisation die App auf Sicherheitsmängel untersuchten - warum haben sie die gravierenden Sicherheitslücken nicht entdeckt? Wurden diese möglicherweise sogar stillschweigend hingenommen, um nicht atmosphärische Störungen mit der gastgebenden Weltmacht China zu provozieren? Auch durch Nichtstun kann man gemeinsame Sache mit Autokraten machen.