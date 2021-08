Meinung: Der Medaillenspiegel gehört abgeschafft

Alle Jahre wieder: der Kampf um den Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen – eine eigene Disziplin für sich. Die USA sind also der Sieger bei den Spielen 2020/21. Sie haben sich 39 Goldmedaillen gesichert und liegen damit knapp vor China (38). Auch in der Gesamtbewertung liegen die Vereinigten Staaten mit 113 zu 88 vorn.

Aber geht es wirklich darum, wer am Ende mehr Gold, mehr Silber, mehr Bronze in die Luft halten kann? Ist der Erfolg einer Nation nur erkenn- und meßbar anhand der Quantität der Auszeichnungen?

Wer bestimmt die Kriterien für den Medaillenspiegel?

DW-Redakteurin Sarah Wiertz sieht im Medaillen-Zählen einen unwürdigen Kampf

Es ist ein unwürdiger Kampf, der aus dem olympischen Programm abgeschafft gehört. Denn Medaillenrankings spiegeln nur den Output wider, nicht jedoch die Entstehung einer erfolgreichen Platzierung. Er fördert staatlich gelenktes Doping und er bevorzugt Individual – vor Mannschaftssportarten sowie die Nationen, die viel Geld in den Sport pumpen.

Würde beispielsweise die Anzahl der Medaillen in Relation zur Bevölkerung und zum Bruttosozialprodukt gesetzt werden, stünden ganz andere Nationen weit oben: Jamaika oder Bahamas beispielsweise, oder das Kosovo.

Der Medaillenspiegel verkörpert zwar die olympische Idee des Strebens nach Höchstleistungen – allerdings nur auf Kosten anderer olympischen Werte: die eines gemeinsamen Sportfestes, um nationale Egoismen zu überwinden, ein Beitrag zu Frieden und internationaler Verständigung.

Wer profitiert vom Medaillenspiegel?

Im Gegenteil, der Medaillenspiegel wird von einigen Nationen benutzt, um ihre Macht und Stärke zu demonstrieren und mit Hilfe erfolgreicher Athletinnen und Athleten ihre politischen Systeme untermauern zu können. Medaillen werden als Errungenschaft von nationaler Bedeutung gefeiert. Er stärkt den Nationalismus, der zur politischen Brisanz und persönlichen Tragödien führt.

Chinas Mixed-Tischtennis-Team hat sich öffentlich und unter Tränen dafür entschuldigt, "nur" die Silbermedaille gewonnen zu haben. "Wir haben das Team im Stich gelassen", sagte Liu Shiwen, während Xu Xin meinte: "Das ganze Land hat auf dieses Finale geguckt. Ich denke, das chinesische Team wird das Ergebnis nicht akzeptieren."

Der Druck auf chinesische Athleten aufgrund der hegemonialen Bestrebungen des Landes war wohl noch nie so groß - und die Last der Erwartungen dürfte für sie nicht gerade geringer werden, rund sechs Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele 2022, die in Peking stattfinden.