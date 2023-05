Mehr als 330.000 Menschen im Sudan auf der Flucht

Allein innerhalb des Landes seien mehr als 330.000 Menschen geflohen, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Genf. Vor Ort in Khartum berichteten Zeugen am Dienstag von "Bombardierungen aus der Luft" in mehreren Teilen der Stadt.

Neben der Fluchtbewegung innerhalb des Landes suchten nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR seit Beginn der Kämpfe mehr als 100.000 Menschen in Nachbarländern des Sudans Zuflucht. Die weitere Entwicklung der Lage sei nicht vorhersehbar, sagte eine UNHCR-Sprecherin. Die Hilfsorganisation schätzt, dass mehr als 800.000 Menschen aus dem Sudan fliehen könnten, sollte der Krieg andauern.

Bereits mehr als 500 Tote

Seit mehr als zwei Wochen kämpfen in dem nordafrikanischen Land Armeeeinheiten unter dem Kommando von Militärmachthaber Abdel Fattah al-Burhan gegen die von General Mohamed Hamdan Daglo angeführte RSF-Miliz. Bei den Gefechten wurden nach offiziellen Angaben bereits mehr als 500 Menschen getötet und tausende weitere verletzt. Bis Mittwoch sollte eine Waffenruhe gelten, die aber immer wieder gebrochen wird.

Trotz Waffenruhe kämpfen die Truppen der rivalisierenden Generäle weiter in der Hauptstadt Khartum

"Wir hören vereinzelte Schüsse, das Dröhnen von Kampfflugzeugen und die Flugabwehrschüsse", berichtete ein Bewohner Khartums. Weitere Zeugen sprachen von "Bombardierungen aus der Luft" in verschiedenen Teilen der Hauptstadt.

Wasser-, Strom- und Lebensmittelmangel

Zusätzlich zu dem Beschuss leiden die Menschen vor Ort an Wassermangel, es fehlt an Strom und Lebensmitteln. Nach Angaben des UN-Büros OCHA fehlen den Hilfsorganisationen 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,37 Milliarden Euro), um die durch die Kämpfe verschärfte humanitäre Krise im Land zu bewältigen. Der Konflikt habe das Land in eine "echte Katastrophe" gestürzt.

Der UN-Sonderbeauftragte Volker Perthes bemüht sich um Gespräche der Konfliktparteien (Archivbild)

Die USA, Saudi-Arabien und Vertreter der Afrikanischen Union (AU) versuchen derzeit, die Konfliktparteien zu einer Einhaltung der Waffenruhe zu bewegen. Der UN-Sonderbeauftragte Volker Perthes sagte im arabischen Fernsehsender al-Arabiya, beide Seiten hätten bisher ihre Bereitschaft bekundet, "technische Gespräche zu führen".

Russland fliegt 200 Menschen aus

Derweil flog Russland nach eigenen Angaben mehr als 200 Menschen mit Militärflugzeugen aus dem Sudan aus. In den vergangenen zehn Tagen wurden tausende Ausländer mit Flugzeugen oder Schiffen in Sicherheit gebracht. Die Evakuierungseinsätze nehmen nun allerdings ab.

Destabilisiert der Konflikt im Sudan die ganze Region?

nob/uh (afp, epd, dpa)