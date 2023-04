Meet the Germans: So ticken die Deutschen

Meet the Germans bietet Einblicke mitten hinein in den deutschen Alltag. Jede Woche gibt es etwas Neues: Videos mit Moderatorin Rachel Stewart, die 2016 aus Großbritannien nach Deutschland kam, dazu Bildergalerien und Artikel. Alle unter dem Motto: So ticken die Deutschen. Folgen sie Meet the Germans auf der DW Euromaxx's YouTube playlist und auf Instagram bei @dw_meetthegermans.