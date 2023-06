Semmel ist ein anderes Wort für Brötchen, Schrippe, Weckle - je nachdem in welcher Gegend man in Deutschland lebt. Besonders begehrt sind die duftenden kleinen Backwaren, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen. Was weg geht wie warme Semmeln, ist begehrt und im Nu auskauft. Das gilt auch für Strandkörbe an der Nordsee im Sommer.