Mecklenburg-Vorpommern: Rassistischer Angriff auf Kinder

In der norddeutschen Stadt Grevesmühlen ist offenbar eine Gruppe junger Leute auf zwei Mädchen aus Ghana losgegangen. Mecklenburg-Vorpommerns Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Bei einem mutmaßlich rassistischen Vorfall in Grevesmühlen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands hat eine Gruppe junger Leute ein Mädchen und deren Vater leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Rostock waren das achtjährige ghanaische Mädchen und ihre zwei Jahre ältere Schwester an diesem Freitag gegen 19.30 Uhr von den etwa 20 Jugendlichen und Heranwachsenden angegriffen worden.

Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, kam es zu einer Auseinandersetzung. Als die Polizei vor Ort eintraf, soll eine Person aus der Gruppe die Opfer beim Weggehen zudem noch fremdenfeindlich beleidigt haben.

Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung

Aus der Gruppe heraus hätten sich bis zu acht Personen an der Attacke beteiligt, meldet die Polizei. Das Mädchen und ihr Vater wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung. Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesinnenminister Christian Pegel verurteilte die Tat aufs Schärfste. "Man greift keine Menschen an, erst recht keine Kinder und schon gar nicht aus rassistischen Motiven", sagte der SPD-Politiker.

pg/AR (dpa, afp)