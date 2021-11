Hoffnung auf internationale Besucher

Mecklenburg-Vorpommern zieht schon jetzt viele deutsche Urlauber an. Aber internationale Gäste sind an der ostdeutschen Küste noch rar. Das soll sich durch Investitionen und dank der Internationalen Tourismusbörse in Berlin ändern.In diesem Jahr ist Mecklenburg-Vorpommern offizielles Partnerland der ITB.