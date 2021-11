Das Maxim Gorki Theater in Berlin Mitte zählt zu den wichtigsten Bühnen des Landes. Zweimal schon wurde es zum Theater des Jahres gewählt.

Gegründet wurde das Maxim Gorki Theater im Jahr 1952 als Gegenwartstheater. Namensgeber der Bühne im damaligen Ostberlin ist der russische Schriftsteller Maxim Gorki. Das Theater verstand sich schon immer als politischer Raum. Noch vor dem Mauerfall wurde im Jahr 1988 der Niedergang der DDR in einem Bühnenstück aufgegriffen. Heutzutage kreisen viele Stücke um aktuelle Themen wie Rassismus, Diskriminierung und Migration. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler am Gorki-Theater haben eine Migrationsgeschichte. Seit 2013 leitet Shermin Langhoff als Intendantin das Gorki-Theater. Zuhause ist das Theater in der sogenannten Sing-Akademie, dem ältesten Konzertsaalbau Berlins, der im frühen 19. Jahrhundert errichtet wurde.