Mats Hummels wird zum BVB-Torjäger

Zwei Tore in einem Spiel, das gelingt Mats Hummels eher selten. Doch obwohl bei der Partie in Bielefeld mit Julian Brandt, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Marco Reus und Thorgan Hazard zahlreiche Offensivspieler für Dortmund auf dem Platz standen, war es Hummels, der für die beiden Treffer zum 2:0 (0:0) sorgte.

Dabei wurde er zunächst eher zufällig zum Torschützen: Der BVB hatte sich eine Halbzeit lang sehr schwer getan. Die Arminen standen defensiv gut, die Dortmunder waren nicht kreativ und schnell genug, um die Abwehrreihen entscheidend durcheinander zu bringen. Und da aus dem Spiel nichts lief, war es eine Standardsituation, die den Erfolg brachte: Ein Eckball von Sancho wurde per Kopf verlängert und prallte von Hummels' Oberschenkel zum 1:0 ins Bielefelder Tor (53. Minute). Erleichterung bei BVB-Trainer Lucien Favre auf der Dortmunder Bank.

Erst danach wurde es für den BVB etwas einfacher. Zunächst zählte ein weiterer Treffer durch Bellingham wegen Abseits nicht (61.), ehe erneut Hummels zur Stelle war - allerdings geplant. Wieder traf der Innenverteidiger nach einer Ecke, diesmal mit dem Kopf (71.). Bitter für den "Mann des Tages": Bei einem Klärungsversuch verletzte er sich am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Große Sorgen machten sich seine Mitspieler aber nicht. "Dem geht's gut, der kriegt das schon hin", diagnostizierte Julian Brandt am Sky-Mikrofon, "der hat gutes Heilfleisch."

FC Bayern siegt knapp gegen Köln

Locker, leicht und mit einem feinen Lächeln auf den Lippen - so trat Thomas Müller in der 13. Spielminute zum Strafstoß an. Als Ersatzschütze für Robert Lewandowski, der nach den hohen Belastungen der vergangenen Wochen geschont wurde, verwandelte er den Elfmeter und brachte den FC Bayern beim 1. FC Köln auf die Siegerstraße.

Sicher vom Punkt: Thomas Müller bringt den FC Bayern in Köln in Führung

Danach spielten die Bayern - ohne sich groß anstrengen zu müssen - Katz und Maus mit dem FC. Sie ließen mehrere gute Chancen aus, bis Serge Gnabry kurz vor der Pause für das 2:0 sorgte (45.+1). Der Nationalspieler lief dabei ohne Gegenwehr der Kölner Abwehr in den Strafraum und schob den Ball überlegt ins lange Eck. Am Ende hieß es allerdings nur 2:1 (2:0) aus Sicht der Münchner, weil sie dem FC in der 2. Halbzeit weitestgehend das Feld überließen. Köln rannte an und kam zu Chancen, doch letztlich sprang nicht mehr als der Anschlusstreffer von Dominick Drexler heraus (82.).

Nächster Rückschlag für Schlusslicht Mainz

Artistisch brachte Augsburgs Ruben Vargas seinen Verein in Führung. Ein schöner Fallrückzieher des Schweizers landete in der 40. Minute im Netz des FSV Mainz 05, dem die sechste Niederlage im sechsten Saisonspiel drohte. Doch nach der Pause wurde der FSV aktiver und belohnte sich schließlich durch den Ausgleichstreffer von Karim Onisiwo (64.). Doch die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn oder sogar noch mehr währte nur eine gute Viertelstunde, weil André Hahn, zunächst mit einen wuchtigen Direktschuss (80.) dann mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter (90.+1) für den Augsburger 3:1 (1:0)-Sieg sorgte.

Fast wie einst Klaus Fischer: Ruben Vargas trifft per Fallrückzieher

Einen Punkt für beide Teams gab es bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Bremens Stürmer Joshua Sargent schloss einen Konter der Bremer erfolgreich ab und sorgte für die überraschende Führung der Gäste (51.). Werder war zuvor das schwächere Team gewesen und hatte Glück, dass der Videoschiedsrichter einen Frankfurter Treffer von Daichi Kamada wegen Abseits nicht anerkannte (34.). Doch angestachelt vom Rückstand, steigerte sich die Eintracht und kam durch André Silva zum Ausgleich (65.). Danach verpassten die Frankfurter es, die Partie vollends zu drehen. Sie hatten die besseren Chancen, nutzten aber keine mehr und gingen angesichts des 1:1 (0:0)-Endstands enttäuscht vom Platz.

Schalke weiter sieglos

Bereits am Freitag hat Schalke 04 im Spiel gegen den VfB Stuttgart seine Sieglos-Serie weiter ausgebaut. Die Schalker trennten sich mit einem 1:1 (1:0) vom VfB und sind nun bereits seit 21 Pflichtspielen ohne Erfolg. Dabei gingen die Gastgeber durch den jungen Malick Thiaw sogar in Führung (30.), doch Stuttgart wurde in der 2. Halbzeit stärker und kam nach dem Seitenwechsel durch einen von Nicolas Gonzalez verwandelten Handelfmeter zum Ausgleich (56.). Insgesamt waren die Stuttgarter besser und hatten die klareren Torgelegenheiten.