Matchball für Borussia Dortmund

Diesmal hat Borussia Dortmund das Geschenk nicht ausgeschlagen. Nach der 1:3-Niederlage des bisherigen Tabellenführers Bayern München gegen RB Leipzig am Samstag nutzte der BVB seine Chance mit einem 3:0 (0:0) im Auswärtsspiel beim FC Augsburg, um einen Spieltag vor Saisonende die Spitze zu übernehmen. Sebastien Hallers Tore in der 59. und 84. Minute sowie der Schlusspunkt durch Julian Brand (90.+4) lassen Dortmund von der ersten Meisterschaft seit 2012 träumen. "Wir haben einige Chancen in der Vergangenheit vergeben, nun haben wir uns zusammengerauft, um positiv und geduldig zu bleiben, und es hat geklappt", sagte Haller nach der Partie bei DAZN. "Das ist keine Zauberei, das ist nur eine Menge Arbeit."

Die Schwarz-Gelben wirkten von Anfang an hochmotiviert, versäumten es jedoch, gegen die immer noch in Abstiegsgefahr schwebenden Augsburger Zählbares zu verbuchen. Mal war es der Pfosten, mal der hervorragende Torhüter Tomas Koubek, an denen die Dortmunder scheiterten. Nach einer roten Karte in der 38. Minute für Felix Uduokhai nach einer Notbremse (nach Videobeweis) verlegten sich die Augsburger komplett auf die Defensivarbeit, doch schien es nur eine Frage der Zeit, wann die Gäste in Führung gehen würden.

Schlüsselmoment: Schiedsrichter Tobias Welz (r.) zeigt Augsburgs Felix Uduokhai die rote Karte

Fast eine Stunde Überzahl

Der nach dem Platzverweis eingewechselte Abwehrspieler Maximilian Bauer sorgte mit einem Blackout im eigenen Strafraum für das 0:1. Maßgerecht legte er Haller den Ball in den Lauf, der aus spitzem Winkel flach unten links vollstreckte. Die mitgereisten Dortmunder Fans begannen zu singen: "Deutscher Meister wird nur der BVB". Und auch die Körpersprache der Akteure auf dem Feld änderte sich. Dortmund hatte sichtlich Oberwasser, Haller legte nach und Brand, der in der ersten Hälfte einige Möglichkeiten vergeben hatte, machte in der Nachspielzeit per Nachschuss den Deckel drauf.

Für den Franzosen Haller war es ein emotionaler Moment. Zu Saisonbeginn war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden, monatelang fiel er aus: "Hätte mir jemand vor sechs Monaten gesagt, dass ich mich in einer solchen Situation befinde, ich hätte es ihm nicht geglaubt".

Mann des Spiels - Sebastien Haller schießt zwei Tore gegen Augsburg und wird von Donyell Malen geherzt

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl war bei DAZN anschließend bemüht, die Eurphorie zu bremsen: "Das war ein Riesenschritt. Wir brauchen noch einmal 90 Minuten bei uns im Stadion", sagte Kehl. "Jetzt dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen. Wir haben die Gunst genutzt, das Ergebnis von gestern hat uns in die Karten gespielt. Aber wir brauchen noch drei Punkte".

Der Sieg in Augsburg kam ohne Superstar Jude Bellingham zustande. Der Brite konnte die ganze Woche wegen Kniebeschwerden nicht trainieren, für ihn rückte der starke Rafael Guerreiro ins Team.

Dortmund ohne Bellingham

Der BVB geht nach der Niederlage der Bayern nun mit zwei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale am kommenden Samstag. Dann wird Dortmund zuhause gegen wohl demoralisierte Mainzer antreten, die am Sonntagnachmittag mit 1:4 gegen den VfB Stuttgart auch noch die letzten theoretischen Chancen auf den Europapokal verspielt haben.

Bayern müsste, sollte es doch noch mit der elften Meisterschaft in Folge klappen, in Köln gewinnen und gleichzeitig auf ein Fußballwunder hoffen. Geht es nach Dortmunds Trainer Edin Terzic, wird das aber nicht passieren: "Dieses Jahr sind wir so nahe dran wie lange nicht mehr. Wir müssen noch sechsmal schlafen und einmal wach werden. Dann werden wir hoffentlich die Schale in der Hand halten".