Massenimpfung in Thailand soll Tourismus retten

Wegen der Corona-Pandemie findet der Tourismus in Thailand zur Zeit so gut wie gar nicht statt. Um das Geschäft mit den Urlaubern wieder in Schwung zu bringen, hat die Regierung des südostasiatischen Landes eine Massenimpfaktion gegen das Coronavirus gestartet. Noch in diesem Monat sollen etwa sechs Millionen Menschen geimpft werden.

Die Aktion konzentriert sich zunächst auf die Hauptstadt Bangkok und die bei Touristen beliebte Insel Phuket. Dafür wurden zunächst in Bangkok 25 Impfstellen eingerichtet, unter anderem in Einkaufszentren und Supermärkten. Täglich sollen dort bis zu 70.000 Menschen geimpft werden, zumeist mit dem Präparat von AstraZeneca, das im eigenen Land produziert wird.

Die Behörden erhoffen sich durch die Impfaktion eine Lockerung der strikten Reisebeschränkungen, beginnend auf Phuket im kommenden Monat. Ziel ist es, 70 Prozent der Bevölkerung von Phuket zu impfen und vollständig geimpften Touristen einen Aufenthalt ohne Quarantäne zu erlauben.

Bisher wenig Geimpfte

Die thailändische Regierung war zuletzt vermehrt in die Kritik geraten, weil die Impfkampagne nur schleppend vorankommt. Weniger als drei Millionen der insgesamt 70 Millionen Einwohner Thailands sind bislang gegen das Coronavirus geimpft.

Die Zahl der Touristen im Land war angesichts einer heftigen dritten Corona-Welle stark zurückgegangen. Strikte Reisebeschränkungen, einschließlich einer zweiwöchigen Hotelquarantäne für Besucher aus dem Ausland, hatten den Tourismus aber schon zuvor de facto zum Erliegen gebracht.

Bis April war Thailand vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dann stiegen die Infektionszahlen angesichts eines Ausbruchs in einem Ausgehviertel von Bangkok stark an. Seit Beginn der Pandemie registrierte das Land fast 180.000 Corona-Infektionen und mehr als 1200 Todesfälle.

uh/qu (afp, rtr)