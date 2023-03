Mütter hinter Gittern - Die Opioid-Krise in den USA

Der Dokumentarfilm zeigt drei Frauen, die für ihre Freiheit, Würde und ein Leben mit ihren Kindern kämpfen.

Über dreieinhalb Jahre begleitet der Dokumentarfilm drei Mütter, die in Ohio wegen Drogendelikten und Raub inhaftiert wurden und sich nun auf ihrem Weg in die Freiheit befinden. Wie Tausende andere Frauen in den USA wurden sie entweder schon ins Drogenmilieu hineingeboren oder wurden wegen des laxen Umgangs von Ärzten und Pharmaindustrie mit starken Schmerzmitteln abhängig. Manche dieser Frauen landen später beim Heroin. Der Weg hin zu Beschaffungskriminalität ist oftmals nicht weit.

So sind auch die Geschichten von Lydia, Tomika und Amanda. Sie mögen unterschiedlich begonnen haben, was sie jedoch vereint, ist ihr Kampf für ein besseres Leben und die Chance, Zeit mit ihrer Familie, ihren Kindern verbringen zu können. Wie Tomika, deren Tochter erst neun Monate alt war, als sie ihre Haft antrat. Erst neun Jahre später sind sie wieder vereint. Ein Resozialisierungsprogramm und die Erfahrungen ehemaliger inhaftierter Mütter unterstützen die drei Frauen dabei, sich ein neues Leben aufzubauen, obwohl Justiz und Gesellschaft es ihnen nicht leicht machen.

Der Film zeigt die intimen und kostbaren Momente zwischen den Müttern und ihren Kindern und begleitet die Frauen auf ihrem Weg zurück in die Freiheit und in ihren Familienalltag. Ein Film über starke Frauen, ein verhängnisvolles Justizsystem, Hoffnung, Liebe und Mut.

