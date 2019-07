Lukas Bärfuss mit Georg-Büchner-Preis geehrt

Die Theaterstücke von Lukas Bärfuss werden weltweit aufgeführt - etwa "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern", das der Dramatiker für das Theater Basel schrieb. Sein Roman "Hundert Tage" (2008), der sich mit dem Völkermord in Ruanda und der Rolle der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Nun wird der Schweizer Lukas Bärfuss mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

"Mit Lukas Bärfuss zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus", heißt es in der Begründung der Jury. "Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens."

"Anteil an der Gestaltung des deutschen Kulturlebens"

Die Akademie vergibt die Auszeichnung seit 1951 an Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten" und "an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben".

Bärfuss' Roman "Hundert Tage" war 2008 für den Deutschen Buchpreis nominiert

Erich Kästner, Heinrich Böll oder Elfriede Jelinek - die Namensliste der bisherigen Preisträger beeindruckt, die jährlich vergebene Literaturauszeichnung gilt als die renommierteste im deutschsprachigen Raum. Verliehen wird er von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung mit Sitz in Darmstadt. Die Vereinigung von Schriftstellern und Gelehrten, die 1949 am 200. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe gegründet wurde, widmet sich der deutschen Sprache und Literatur und besteht derzeit aus 190 Mitgliedern, die auf Lebenszeit gewählt werden.

Renommierteste Literaturauszeichnung im deutschsprachigen Raum

Im vergangenen Jahr wurde die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terézia Mora mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird am 02. November in Darmstadt verliehen. Der Namensgeber des Preises, Georg Büchner, war ein deutscher Revolutionär und Dramatiker - einer der wegweisenden Autoren des 19. Jahrhunderts, der bereits 1837 mit nur 23 Jahren an Typhus starb.

Finanziert wird der Georg-Büchner-Preis - neben dem Joseph-Breitbach-Preis der höchstdotierte jährliche Literaturpreis für deutschsprachige Autoren - von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Stadt Darmstadt.

woy/nf (Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, dpa)