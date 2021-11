Seit 1505 war Lucas Cranach der Ältere Hofmaler der sächsischen Kurfürsten. Er schuf Altarwerke, allegorische Gemälde und Porträts. Seine Werkstatt wurde später von seinem Sohn Lucas Cranach dem Jüngeren fortgeführt.

Lucas Cranach der Ältere zählt zu den bedeutendsten bildenden Künstlern des frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Neben seiner Anstellung als Hofmaler arbeitete er für hohe Adlige und Reformatoren wie Martin Luther. Man geht davon aus, dass in Cranachs Werkstatt bis zu 5.000 Gemälde geschaffen worden sein könnten. In Museen, Sammlungen und auf dem Kunstmarkt existieren heute noch weit über 1.000.