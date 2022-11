"Love Matters": DW-Erfolgspodcast geht weiter

Wenn Liebe doch so einfach wäre wie in einem Bollywood-Film... dann gäbe es viel weniger Gesprächsbedarf. Dass der aber im echten Leben jenseits der Leinwand groß ist, zeigt der Erfolg von "Love Matters with Evelyn Sharma". Einem englischsprachigen Podcast, der gemeinsam von der DW und dem Partner The Indian Express für ein junges indisches Publikum entwickelt wurde und der es 2021 auf Anhieb in die Top Ten der indischen Apple-Podcasts schaffte.

Evelyn Sharma spricht auch über Themen, die in Indien tabu sind in ihrem Podcast

Hier wird vorurteilsfrei über viele Themen rund um Liebe, Sex und Dating gesprochen, die in der indischen Öffentlichkeit eigentlich tabu sind, die aber gerade junge Menschen bewegen. Wie liebt und leidet die Generation Z? Welche Rolle spielen gesellschaftliche Traditionen in Beziehungen? Oder: wie können sich junge Männer von althergebrachten und potenziell toxischen Vorstellungen von Männlichkeit lösen? Fragen, die die prominente Bollywood-Schauspielerin und DW-ModeratorinEvelyn Sharma mit indischen Stars und Influencern ganz offen und in entspannter Atmosphäre diskutiert.

Evelyn Sharma profitiert von ihrer Lebenserfahrung

Die indisch-deutsche Schauspielerin ist die ideale Gastgeberin, denn sie pendelt regelmäßig zwischen Indien, Deutschland und Australien und kennt die verschiedenen Sichtweisen. Auch in ihrem eigenen Leben hat die 36-jährige Schauspielerin eine ganz neue Liebeserfahrung gemacht - als Mutter: "Mit der Geburt meiner kleinen Tochter Ava Rania hat sich das Leben natürlich auch für mich dramatisch verändert. Wir sind einfach überwältigt, wie wunderbar sie ist! Liebe ist für uns nun ein größeres Thema denn je und ich freue mich sehr über die Arbeit an der neuen Staffel von Love Matters!" Sie blickt zufrieden auf die ersten zehn Folgen zurück: "Ich habe es genossen, mit all meinen fabelhaften Gästen zu reden und ich habe das Gefühl, dass die Diskussionen über all diese Themen mir helfen, meine Persönlichkeit weiter zu entwickeln."

Podcast-Start: 12. November 2022

Die neuen Folgen von "Love Matters with Evelyn Sharma" starten am 12. November 2022 auf verschiedenen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode rund um die Liebe in all ihren Facetten. In der ersten Folge spricht Evelyn Sharma mit den Influencern Kareema Barry und Agasthya Shah über die Generation Z in Indien und deren Dating- und Beziehungsverhalten. In einer weiteren Episode ist Rajat Mittal ihr Gast, der mit seinem Newsletter "Boyish" den Diskurs über Vorstellungen von Männlichkeit in Indien erweitern will. Und die bekannte französisch-indische Schauspielerin Kalki Koechlin gibt bei Evelyn Sharma Tipps dafür, wie eine interkulturelle Beziehung gelingt.

"Love Matters with Evelyn Sharma" ist auf Spotify, Apple, JioSaavn, Amazon Music, Google Podcasts, Podchaser, Deezer und Indian Express zu hören.