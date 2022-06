Preisverleihung in Kriegszeiten

Als er die Lola für die beste Regie entgegennahm, erinnerte Regisseur Andreas Kleinert an den Krieg in der Ukraine: Wenn er jetzt an Thomas Brasch denke, müsse er eine anarchistische und anti-kapitalistische Rede halten, sagte er. Eine Aufrüstung von Konzernen, die Waffen produzierten, werde keinen Frieden bringen, mahnte er. Der Krieg prägte die Preisverleihung an mehreren Stellen...