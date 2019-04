Liveticker: Hamburger SV - RB Leipzig

RB Leipzig erstmals im Pokal-Halbfinale

Es ist ein dramatisches Spiel, das von Toren in der Nachspielzeit bestimmt ist: Im DFB-Pokal-Viertelfinale zwingt Außenseiter FC Augsburg die Gäste aus Leipzig in die Verlängerung. Am Ende aber verzettelt Augsburg sich. (03.04.2019)