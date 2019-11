Liveticker Formel 1: GP von Brasilien

4/71 Verstappen fährt die schnellsten Runden bisher. Leclerc hat sich mittlerweile auf Platz neun vorgearbeitet.

1/71 Hamilton zieht an Vettel beim Start vorbei und ist Zweiter hinter Verstappen. Damit ist die Reihenfolge: Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon, Gasly, Grosjean, Raikkönen. Leclerc fährt von Platz 14 auf die 11 vor. Aber wie relativ einfach Weltmeister Hamilton in der ersten Kurve rechts an Vettel vorbei zieht, ist schon weltmeisterlich. Er hat in der Senna-S später gebremst als der Deutsche.

START

WARM UP

18:09 Uhr: Die ersten zehn Fahrer starten mit weichen Reifen. Die Frage ist: Wieviel Risiko gehen die Fahrer beim Start ein?

18:01 Uhr: Weltmeister Hamilton fährt dieses Wochennde mit einem Helm, der in Gedenken an den brasilianischen Formel-1-Fahrer Senna lackiert ist. Der Engländer wurde von den Fans mit viel Jubel begrüsst. Trockenen Humor zeigte Räikkönen. Bezüglich der lauten Fans sagte der Finne: "Ist doch eine gute Mischung. Sie machen den ganzen Lärm und ich bin der Ruhige."

17:55 Uhr: 4.309 Meter lang ist der Autodormo Jose Carlos Pace, besser bekannt als Interlagos (dt. "zwischen den Seen") in Sao Paulo. Für die Formel-1-Fahrer bedeutet das: 71 Runden fahren. Es ist eines der wenigen Rennen in der Formel 1, die entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren werden. Dabei wird aufgrund der Fliehkraft besonders die Nackenmuskulator der Fahrer sehr beansprucht, die die andere Richtung gewöhnt sind. Es ist sonnig, knapp 21 Grad, es wird wohl nicht regnen. Streckenbelagtemperatur beträgt 47 Grad, das ist doch mehr als die Tage zuvor.

17:50 Uhr: Der neue Weltmeister, welcher der alte ist, steht schon fest, auch die Konstrukteurs-WM ist durch (Mercedes). Jetzt geht es nur noch um Spaß und die Ehre. Die ist beim Deutschen Sebastian Vettel eh schon angekratzt nach der verkorksten Saison. Zusätzlich fuhr am Samstag nicht wie erwartet er bzw. ein Ferrari-Wagen die schnellste Runde, sondern Max Verstappen im Red Bull. Ferrari hat es seit sieben Rennen nicht mehr geschafft, die Pole zu holen.

STARTAUFSTELLUNG

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull Honda

2. Sebastian Vettel (Deutschland) Ferrari

3. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

4. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes

5. Alexander Albon (Thailand) Red Bull Honda

6. Pierre Gasly (Frankreich) Toro Rosso Honda

7. Romain Grosjean (Frankreich) Haas Ferrari

8. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo Ferrari

9. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas Ferrari

10. Lando Norris (Großbritannien) McLaren Renault

...

14. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari (10-Plätze-Strafe wegen Motorenwechsels)

Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!