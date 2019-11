Formel 1: Max Verstappen beim Grand Prix von Brasilien auf Pole Position

Lewis Hamilton - Popstar und sechsfacher Weltmeister

Der Provokateur

Hamilton testet stets die Grenzen aus - die seines Boliden und die seiner Gegner. In Baku fuhr er mal während einer Safety-Car-Phase so langsam, dass Vettel ihm ins Heck fuhr und sich anschließend zu einem Rammstoß in die Reifen Hamiltons hinreißen ließ. Der Brite reagierte aufreizend gelassen und gab das Unschuldslamm. Die Egos in der Formel 1 sind groß - Hamilton hat das größte.