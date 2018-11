Liveticker: Atletico Madrid - Borussia Dortmund

ATLETICO - DORTMUND -:-

20:52 Uhr: Mit acht Toren in den ersten drei Partien sind die Dortmunder außerordentlich treffsicher. Lediglich Paris St. Germain und der FC Barcelona (beide 10 Treffer) haben bislang in der Gruppenphase häufiger getroffen. Nicht zuletzt deshalb dürfen die Dortmunder selbstbewusst in Madrid antreten.

20:50 Uhr: Trainer Lucien Favre verzichtet also trotz des anstehenden Liga-Gipfels am Samstag gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München auf eine Rotation im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid. Favre gönnt keinem seiner Stars eine Verschnaufpause. Einzige Überraschung ist der Startelfeinsatz von Innenverteidiger Ömer Toprak.

20:48 Uhr: Dortmunds Trainer Lucien Favre vertraut heute auf diese Elf: Bürki - Piszczek, Akanji, Toprak, Hakimi - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Paco Alcacer.

20:46 Uhr: Der BVB kann und will mit einem Triumph in Spanien vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Denn alle drei bisherigen Gruppenspiele haben die Dortmunder für sich entschieden. Beim FC Brügge (0:1) und gegen die AS Monaco (3:0) sowie im Hinspiel gegen Atletico (4:0) gab es jeweils drei Zähler. Das führt dazu, dass der BVB bereits mit einem Remis heute das Achtelfinale fix machen könnte.

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!