Lewis Hamilton fährt Mercedes zum WM-Titel

Erst umarmte er Teamkollege Vallteri Bottas, dann rannte er hinüber zu Mercedes-Teamchef Toto Wolff und herzte ihn ebenfalls. Lewis Hamilton hat soeben seinen neunten Saisonsieg eingefahren, im dreizehnten Rennen. Dank des zweiten Platzes von Bottas haben die beiden Mercedes-Fahrer 479 Punkte in diesem Jahr zusammen geholt, Red Bull kommt mit 226 nicht mal auf die Hälfte. Damit steht nach dem 13. von insgesamt 17 Rennen in dieser Saison fest: Mercedes gewinnt die Team-Konstrukteurs-WM. Für den deutschen Rennstall ist es der siebte Konstrukteurs-Titel in Folge – ein Rekord.

"Ich achte nicht so sehr auf Zahlen, aber das ist etwas, auf das wir sehr stolz sein können. Wir versuchen immer wieder die Limits nach oben zu verschieben", so Wolff gegenüber Sky.

Lewis Hamilton führt mit 85 Punkten

Michael Schumacher hatte einst zu besten Zeiten mit Ferrari sechsmal in Serie die Team-WM gewonnen (1999 - 2004). Mit dem 93. Grand-Prix-Erfolg ist Hamilton auch seiner siebten Weltmeisterschaft ganz nah, schon in zwei Wochen in der Türkei könnte er hier zu Schumacher aufschließen. In der Gesamtwertung hat Hamilton vier Rennen vor Schluss 85 Punkte Vorsprung auf Bottas.

Der Finne, der von der Pole Position gestartet war, hatte sich früh sein Auto beschädigt, profitierte aber vom späten Reifenplatzer des Red-Bull-Piloten Max Verstappen. Auf Rang drei fuhr Daniel Ricciardo im Renault.

Sebastian Vettel mit 13,1 Sekunden-Boxenstopp

Für Sebastian Vettel wurde auch das dritte Italien-Heimspiel von Ferrari in diesem Jahr zum Ärgernis. Nach der Enttäuschung in der Qualifikation mit Startplatz 14 zögerte er im Rennen seinen Reifenwechsel lange hinaus und war deshalb sogar Vierter. Doch dann patzte seine Boxencrew schwer, brauchte 13,1 Sekunden für den Stopp. So verpasste der Deutsche als Zwölfter die Punkteplätze deutlich und hatte mit dem Ausgang des Rennens überhaupt nichts zu tun.

"Davon werde ich irgendwann mal meinen Enkeln erzählen", schwärmte Lewis Hamilton nach dem Rennen. Der siebten WM-Titel ist für den Briten wohl nur noch einige Runden entfernt, dann hätte er den nächsten Rekord von Schumacher eingestellt. Und es sieht nicht so aus, als ob Mercedes und Hamilton den Fuß vom Gas nehmen werden. "Solange alle noch die Energie haben", so Teamchef Wolff, "können wir weiter pushen."



Haben Sie das Rennen verpasst? Hier können Sie die wichtigsten Szenen von Imola noch mal nachlesen!



🏁 ZIEL: Lewis Hamilton gewinnt in Imola! Es ist sein 93. Formel 1-Sieg. Glückwunsch!

57/63: Das Safety-Car fährt rein, die Fahrer können wieder GAs geben. Albon hat den Anschluss verloren und wird überholt von Kwjat. Dabei dreht er sich und kommt von der Fahrbahn ab. Glück, dass die darauffolgenden Autos da nicht involviert werden. Gute Reaktion von Sainz.

55/63 ⚠: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Ricciardo, 4. Leclerc, 5. Albon, 6. Perez, 7. Kwjat, 8. Sainz, 9. Norris, 10. Räikkönen, ...14. Vettel.

Mit dem Aus von Verstappen im Red Bull steht fest: Mercedes gewinnt die Konstrukteurs-WM 2020. Die Frage ist, warum ist Perez in die Box geholt worden? Er hatte doch den dritten Platz so gut wie sicher? Jetzt ist er nur noch Sechster...



53/63 ❌ ⚠: RUSSEL schafft die Kunst, in der Safety-Car-Phase einen Unfall zu bauen. Unterdessen fährt Hamilton vorne weg, hinter ihm sein Teamkollege Bottas, dann folgt Ricciardo und Leclerc. Russel sitzt am Zaun gelehnt und möchte mit niemanden sprechen und haut sich mehrmals auf die Bein. Russell hat offenbar mit kalten Reifen Gas gegeben - und flog ab. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", funkte er ans Team.

52/63 ⚠: Jetzt kommen viele Fahrer rein und nutzen die Safety Car-Phase.

51/63 ❌ ⚠: Der Reifen ist geplatzt - VERSTAPPEN als Dritter fährt ins Kiesbett. Der Niederländer steigt aus, schaut sich den Reifen kurz an und verlässt die Rennstrecke. Unterdesse ist Bottas in die Box gefahren.

49/63 ❌ ⚠: Hamilton hat Vettel gerade überholt, der mittlerweile als Dreizehnter seine Runden fährt. Das ist bitter für den viermaligen Weltmeister. MAGNUSSEN fährt nun doch in die Box und steigt aus.

47/63: Magnussen beschwert sich über Ruckeln beim Hochschalten. "Ich bekomme Kopfweh davon." Er fährt derzeit auf Position 18, spielt für den Ausgang des Rennens wohl keine Rolle. Das Team fragt, ob er weitermachen kann oder reinkommen will. "Das ist mein Job", so der Däne. "Aber es tut weh."

43/63: Verstappen war beim ersten Überholversuch etwas zu ungestüm, der zweite ist erfolgreich. Auch weill Bottas ein Fehler unterläuft und Verstappen dank DRS an ihm vorbeiziehen kann. Damit ist der Niederländer jetzt Zweiter und wieder im Mercedes-Sandwich. Bottas scheint Probleme zu haben, welche, ist noch nicht klar. Räikkönen als derzeit Vierter ist nun der letzte Fahrer, der noch mit alten Reifen fährt.

40/63 ↔: Nach 40 Runden kommt Vettel in die Box - und dann das: Probleme, der Stopp dauert viel zu lange - 13.1 Sekunden. Da wird Vettel sehr sauer sein. Er reiht sich als Vierzehnter wieder ein. Das war auch seine Startposition. Unterdessen führt Hamilton mit fast 12 Sekunden Vorsprung vor Bottas und Verstappen.

38/63: Passiert da noch was? Hamilton führt souverän. Bottas jedoch scheint Probleme zu haben. Verstpapen macht ordentlich Druck. Vettel ist immer noch Vierter, da er noch nciht in der Box war, ebenso Räikkönen, der hinter ihm fährt. Perez war mittlerweile in der Box, so dass ihm am Ende Platz vier winkt.

34/63: Vettel ist weiterhin Vierter, hat jedoch über 22 Sekunden Rückstand auf Verstappen und war noch nicht in der Box.

30/63 ❌ ⚠: Hamilton fährt auf alten Reifen 0,1 Sekunden schneller als Bottas. OCON rollte mit einem technischen Defekt aus. Hinten aus dem Auto raucht es - das virtuelle Safety-Car ist aktiviert. Dies nutzt Hamilton, um reinzukommen und sich neue Reifen zu holen - und behält die Führung.

28/63: Leclerc überholt Magnussen und ist jetzt Neunter. Auch Albon fährt an dem Dänen vorbei. Vettel ist derzeit Vierter, weil Perez auch in der Box war. Der Deutsche fährt so wie Hamilton noch mit alten Reifen.

25/63: Mercedes macht sich bereit für einen Boxenstopp: Hamilton fährt allmählich auf die Nachzügler (Stroll, Grosjean) auf. Aber noch bleibt er auf der Strecke. Kurz darauf heißt es seitens Mercedes, der Brite solle doch noch zehn Runden draußen bleiben.

23/64: Hamilton als derzeit Führender fährt eine schnelle Runde nach der anderen. Derzeitiger Abstand zu Bottas: über 25 Sekunden. Das könnte zur Führung reichen für Hamilton, wenn er gleich mal in die Box kommen sollte.

22/63: Hamilton (noch nicht in der Box) führt derzeit vor Bottas und Verstappen. Dann folgen Perez, Vettel, Räikkönen, Latifi und Magnussen, die ebenfalls alle noch mit alten Reifen fahren.

20/63 ↔: Bottas fährt in die Box und wechselt die Reifen, eine Runde zuvor war Verstappen zum Reifenwechsel abgebogen. Deshalb übernimmt Hamilton jetzt die Führung.

17/63: Vorne führt weiterhin Bottas vor Verstappen und Hamilton. Gerade hat Kwjat (P13) versucht, Albon zu überholen. Hat dabei offenbar mit dem Frontflügel Albons Reifen berührt, hat dann aber zurückgezogen - das war eng.

15/63: Da einige Fahrer mittlerweile in der Boxengasse waren, findet sich Vettel derzeit auf Platz sechs wieder. Zuvor war in Runde 13 bereits sein Teamkollege Leclerc in der Box, seine Reifen haben offenbar früh abgebaut, er fhhrt jetzt auf harten Reifen.

12/63: Hamilton ist nicht zufrieden: "Der rechte Vorderreifen fühlt sich nicht großartig an", vermeldet der Weltmeister über Funk. Weiterhin ist der Brite Dritter, der Abstand zum Vierten - Ricciardo - beträgt mittlerweile über 16 Sekunden.

11/63 ↔: Der erste Reifenwechsel - Giovinazzi wechselt von Soft auf Medium. Ist noch ziemlich früh. Kann er damit durchfahren?

9/63 ❌: GASLY fährt in die Box rein und muss sein Auto abstellen. Vor dem Start gab es bereits Probleme, welche genau, sind noch nicht bekannt. Für ihn ist das Rennen beendet. An Position fünf fahrend ist das natürlich bitter für den Fahrer von AlphaTauri

8/67: Hamilton hat sich über Funk gemeldet: Es sei schwierig, Verstappen zu folgen. Der Grund: Dirty Air.

7/63: Die Top Drei setzten sich ab. Nun gibt Bottas Gas. 8.8 Sekunden Rückstand beträgt bereits der Rückstand von Hamilton auf den Viertplatzierten Ricciardo. Zuvor war Sainz an Norris vorbei gekommen, ist jetzt Neunter. Überholen ist also möglich, aber schwer hier auf dieser Rennstrecke.

5/63: Hamilton lässt sich nicht lange bitten und fährt nun die schnellsten Runden: er macht Druck auf Verstappen, der im "Mercedes-Sandwich" steckt.

3/63: Verstappen fährt als derzeit Zweiter die schnellste Runde, macht etwas Zeit gut auf den Führenden Bottas.

2/63: Lance Stroll (Racing Point) kommt am Ende der ersten Runde an die Box. Er ist in der Tamburello-Schikane auf Ocon aufgefahren - der Frontflügel ist offenbar beschädigt.

1/63: Bottas bleibt vorne, Verstappen zieht an Hamilton vorbei. Dritter also Hamilton. Leclerc macht einen Platz gut: ist Sechster. Vettel verliert sogar einen Platz, derzeit fährt er auf Position 15.

▶ START

13:10 Uhr: Die Warm-Up-Runde beginnt. 24 Grad ist es, der Himmel bewölkt, aber es regnet nicht.

13:06 Uhr: Viele Gerüchte gibt es derzeit um Mick Schumacher: Das US-Team Haas ist wohl die letzte Option für den Sohn von Michael Schumacher, in der kommenden Saison auf einen Stammplatz in der Formel 1. Der Teamchef nährt die Spekulationen um eine bevorstehende Verpflichtung. "Es wäre eine Ehre für uns", sagte Steiner im RTL Interview. Ein Schumacher in der Formel 1, das wäre "für Deutschland und für die Formel 1 gut".

13:04 Uhr: Auch in der Formel 1 sorgt man sich um die steigenden Corona-Zahlen. Trotz der verschärften Corona-Maßnahmen in Europa hofft Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass die Formel 1 einen vorzeitigen Saisonabbruch vermeiden kann. "Wir sind in unseren Blasen geblieben, hatten nur sehr wenige Fälle und stellen kein Risiko dar. Wir sind wahrscheinlich die sicherste Gruppe von Menschen da draußen."

13:00 Uhr: Sebastian Vettel und dieser Ferrari - das wird keine große Liebe mehr. Wieder reichte es nur zu Platz 14 in der Qualifikation. Und weil in Imola das Überholen ziemlich schwierig ist, muss sich der Deutsche auf einen weiteren Frustnachmittag einstellen. Sein Temakollege Charles Leclerc startet von Platz sieben. "Ich erkenne die Leistung an, die der Charles im Moment bringt. Mich fuchst es selbst am meisten, dass ich da im Moment nicht hinkomme", sagte Vettel.



12:57 Uhr: Die Fahrer setzen erneut ein Zeichen gegen Rassismus und knien sich hin.



12:53 Uhr: Mercedes kann die erste WM-Party des Jahres planen. Wenn

nicht alles schief läuft, gewinnt der Branchenführer in Imola zum

siebten Mal nacheinander die Konstrukteursweltmeisterschaft. Das wäre

eine Bestmarke. Ferrari hatte in der Ära mit Michael Schumacher einst

sechsmal in Serie die Team-WM abgeräumt.



12:49 Uhr: Die Startaufstellung:

1. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes,

2. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes,

3. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda,

4. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda,

5. Daniel Ricciardo (Australien) Renault,

6. Alexander Albon (Thailand) Red Bull-Honda,

7. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari,

8. Daniil Kwjat (Russland) AlphaTauri-Honda,

9. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Renault,

10. Carlos Sainz jr. (Spanien) McLaren-Renault,

...

14. Sebastian Vettel (Deutschland) Ferrari



12:45 Uhr: Herzliche Willkommen zum DW-Liveticker. Das 13. Saison-Rennen steht an: Der "Großer Preis der Emilia-Romagna".