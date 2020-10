Lewis Hamilton feiert Grand-Prix-Siegrekord

Formel-1-Ikone Michael Schumacher galt über Jahrzehnte als unantastbar. Seine Erfolge schienen für die Ewigkeit in Stein gemeißelt. Doch das ist nun Geschichte. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Lewis Hamilton mindestens ebenso ein Ausnahmetalent im Motorsport ist wie der Deutsche, dann ist er nun in Portugal erbracht worden. Der Brite ließ sich beim Formel-1-Debüt an der Algarve durch nichts beirren und holte sich den Rekordsieg.

Nach seiner Zieldurchfahrt in der Box angekommen tanzte der 35-Jährige vor Freude wie entfesselt vor seinem Team und sank dann in eine innige Umarmung mit seinem Vater. Schließlich hatte der Mercedes-Pilot gerade auf der Achterbahn von Portimao trotz eines Wadenkrampfs auf den Schlussrunden Formel-1-Geschichte geschrieben. Der sechsmalige Weltmeister raste bei der Premiere auf dem hügeligen Kurs von Portimao zu seinem 92. Karriere-Erfolg und ist jetzt alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand-Prix-Siegen vor Michael Schumacher (91).

Hamiltons Familie feiert mit

Hamilton verwies in einem anfangs nervösen Großen Preis von Portugal seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas mit dem riesigen Vorsprung von 25,5 Sekunden auf den zweiten Platz. "Es ist das Unglaublichste, in so einer Umgebung zu arbeiten", lobte Hamilton sein Erfolgsteam und schwärmte: "Ich hätte mir nicht erträumen lassen, wo ich heute bin. Es ist ein sehr gesegneter Tag."

Papa Anthony hielt mit der Tablet-Kamera die Jubelszenen fest. Auf dem Podium drückte Hamilton seinen Champagner-getränkten Renningenieur Peter Bonnington an sich. "Als wir das Projekt vor acht Jahren gestartet haben, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir Michaels Rekord brechen könnten", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff und betonte: "Es zeigt, wie außergewöhnlich Lewis und Michael in ihrer Zeit sind und waren."

Abgeschlagener Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Für Sebastian Vettel war auch der Ausflug an die Algarve wenig erfreulich, der Ferrari-Star rettete als Zehnter gerade noch einen WM-Punkt. "Natürlich bin ich nicht zufrieden, ich bin ja nicht hier, um Zehnter zu werden", sagte der viermalige Weltmeister und meinte: "Das Gefühl im Auto ist schon das ganze Jahr ein bisschen Murks."

Besondere persönliche Anerkennung

Hamilton hatte schon nach seinem 91. Grand-Prix-Erfolg vor zwei Wochen auf dem Nürburgring als er mit Michael Schumacher nach Siegen gleichzog ein besonderes Geschenk von Schumis Sohn Mick entgegengenommen. In einem Gänsehaut-Moment erhielt der Brite nach der Einstellung der Bestmarke einen roten Rennhelm der berühmten Motorsport-Ikone. "Es war für mich eine Zahl, von der ich immer dachte, dass sie nie eingestellt oder sogar übertroffen wird", hatte Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel schon da gesagt.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Rekordhalter 92 Grand-Prix-Siege - kein anderer Fahrer hat das geschafft. Mit dem Erfolg in Portugal hat Lewis Hamilton die alte Bestmarke von Michael Schumacher übertroffen. Respekt zollte dem Briten die Familie Schumachers schon beim 91. Sieg am Nürburgring Anfang Oktober. Mick Schumacher überreichte Hamilton einen Helm seines Vaters und erinnerte an dessen Worte: "Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden."

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Rennfahrer Lewis Hamilton will sich immer mit den Besten messen. Derzeit ist der 35-Jährige aber fast konkurrenzlos. Die Kombination aus seinem fahrerischen Können, seinem taktisch-psychologischen Feingefühl sowie dem guten Wagen machen ihn derzeit fast unschlagbar. Viel fehlt nicht mehr und Hamilton setzt sich zum siebten Mal die WM-Krone auf.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Provokateur Hamilton testet stets die Grenzen aus - die seines Boliden und die seiner Gegner. In Baku fuhr er mal während einer Safety-Car-Phase so langsam, dass Vettel ihm ins Heck fuhr und sich anschließend zu einem Rammstoß in die Reifen Hamiltons hinreißen ließ. Der Brite reagierte aufreizend gelassen und gab das Unschuldslamm. Die Egos in der Formel 1 sind groß - Hamilton hat das größte.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Teamkollege Auch an der Seite Hamiltons im selben Team zu fahren, ist nicht unbedingt ein Spaß - zumindest dann, wenn man sich nicht brav in die Rolle der Nummer zwei fügt. Hamilton hat den Anspruch, der Wichtigste zu sein. Auch Nico Rosberg (r.), Weltmeister von 2016, bekam das vor Jahren immer wieder zu spüren, konnte mit den ständigen Sticheleien des Kontrahenten aber nur schlecht umgehen.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Fan Großes Vorbild des Mercedes-Piloten ist Ayrton Senna. Als Hamilton im Juni 2017 in Kanada seine 65. Karriere-Pole herausfuhr und mit Senna gleichzog, schenkte ihm dessen Familie einen Helm des 1994 in Imola tödlich verunglückten Brasilianers. "Mit ihm gleichzuziehen und dieses Geschenk zu erhalten, ist die absolut größte Ehre für mich", sagte ein sichtlich bewegter Hamilton damals.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Sohn seines Vaters Hamiltons Vater Anthony (l.) opferte viel und hatte stets mehrere Jobs, um die Rennsport-Laufbahn seines Sohnes zu fördern. Zu Anfang der Formel-1-Karriere war er Lewis' Manager, bis der Sohn ihn 2010 feuerte. Lewis Hamilton fühlte sich eingeengt und kontrolliert. Es dauerte lange, bis sie wieder zueinander fanden. Heute sind sie wieder ein Herz und eine Seele - und nur noch Vater und Sohn.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Sohn seiner Mutter Die Familie ist für Hamilton aber nach wie vor wichtig. Immer wieder sieht man auch seine Mutter Carmen Larbalestier bei den Rennen. "Meine Mama ist meine beste Freundin", sagt Hamilton über sie. "Sie war immer eine sehr große Unterstützung für mich. Sie ist so lieb und herzlich." Hamiltons Eltern heirateten 1979, trennten sich aber, als der kleine Lewis zwei Jahre alt war.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Bruder Hamilton ist ein Familienmensch: Seinem jüngerer Halbruder Nicolas (r.) war er stets ein Vorbild. Nicolas leidet unter den Folgen einer Kinderlähmung und saß als Kind einige Jahre im Rollstuhl. Doch er kämpfte und schaffte es 2015 - dem Beispiel des Bruders folgend - ebenfalls Rennfahrer zu werden: in der britischen Tourenwagen-Serie. Sein großer Bruder platzte fast vor Stolz.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Verzweifelte Im Herbst 2019 machte sich Hamilton auch über tiefgehende Dinge Gedanken: Auf seinem Instagram-Account schrieb er: "Die Welt ist ein kaputter Ort. Warum soll man sich kümmern, wenn die Welt ein solches Chaos ist und die Menschen nicht den Eindruck machen, dass sie das interessiert." Wenig später war der Beitrag verschwunden. Plagte da den PS-starken Serienweltmeister das grüne Gewissen?

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Aktivist Als nach den Toden der Polizei-Opfer George Floyd und Breonna Taylor die ganze Welt über Rassismus und die Rechte der Schwarzen diskutiert, ist es Hamilton, der das Thema mit Vehemenz auch in die Formel 1 bringt. Auf sein Betreiben hin fahren die Silberpfeile von Mercedes in Schwarz. Hamilton gibt Interviews zum Thema, trägt die Slogans auf Shirts, Helm und Auto und besucht Anti-Rassimus-Demos.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Das Wunderkind Hamilton (2.v.r.) begann im Alter von acht Jahren mit dem Kartsport und feierte bereits früh Erfolge. Nach seinem dritten Jahr und dem Durchlaufen verschiedener Rennserien kam er erstmals mit einem der Großen aus der Formel 1 in Kontakt: Bei einer Ehrung talentierter Nachwuchsfahrer 1996 in London überreichte der spätere Doppel-Weltmeister Mika Häkkinen (r.) die Trophäen.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Ziehsohn Eine der wichtigsten Figuren in der Karriere Hamiltons ist Ron Dennis (l.). Der langjährige Teamchef von McLaren war beeindruckt von dem zehnjährigen Knirps, der ihn um ein Autogramm bat und gleichzeitig mitteilte, er wolle später bei Dennis im Team fahren. Drei Jahre später nahm Dennis Hamilton im Rahmen des McLaren-Nachwuchsprogramms tatsächlich unter Vertrag.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Liebhaber Schauspielerin Kate Hudson, Sängerin Rihanna, Tennisprofi Maria Scharapowa und zahllose Models - Hamilton werden viele Liebschaften nachgesagt. Am längsten an seiner Seite war Nicole Scherzinger (r.), Frontfrau der Pussycat Dolls, die - mit Pausen - von 2008 bis 2015 seine Partnerin war.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Modefreak Hamilton achtet sehr auf sein Äußeres und bewegt sich gerne in der Welt der Reichen und Schönen. Oft sitzt er bei Fashion Shows in der ersten Reihe - wie hier mit Topmodel Naomi Campbell (l.) am Catwalk von Versace in Mailand. Demnächst möchte der Brite selbst unter die Designer gehen und eine eigene Modelinie auf den Markt bringen.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Partylöwe Während andere Fahrer die Pausen zwischen den Rennen zum Abschalten bei der Familie und zur Regeneration nutzen, geht Hamilton lieber auf die Piste und besucht gemeinsam mit anderen Stars und Sternchen Partys in noblen Klubs. Die Berichterstattung über sein Nachtleben übernimmt er gleich selbst - auf Instagram, wo ihm fünf Millionen Fans folgen.

Lewis Hamilton - Rekordsieger der Formel 1 Der Finanz-Jongleur? Im Zuge der Berichte über die Paradise Papers 2017 fällt auch sein Name. Er hatte seinen Privatjet über die Isle of Man eingeführt und damit Steuern gespart - eine gängige Praxis, die nicht illegal war. Fragen gab es lediglich, weil der Jet nicht ausschließlich geschäftlich genutzt wurde. Hamilton selbst sagte, er vertraue seinen Ratgebern, die ihm versichert hätten, alles sei korrekt abgelaufen. Autorin/Autor: Andreas Sten-Ziemons



Michael Schumacher lebt seit seinem schweren Ski-Unfall Ende 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Der Kerpener hatte mit Ferrari seinen 91. und letzten Sieg 2006 beim Grand Prix von China in Shanghai gefeiert. Hamilton war zur Saison 2013 Schumachers Mercedes-Nachfolger geworden.

Weitere Schumi-Bestmarke wackelt

Hamilton indes dürfte nach seinem achten Sieg im zwölften Saisonrennen bald auch die nächste Schumacher-Bestmarke erreichen: Der siebte WM-Titel ist fünf Rennen vor Schluss greifbar. 77 Punkte Vorsprung hat der Brite bereits auf den WM-Zweiten Bottas, dem im Endspurt nur noch ein Motorsportwunder hilft. Hamilton gewann nach seinen Erfolgen in Mugello und auf dem Nürburgring auch auf der dritten Strecke, dem Autodromo do Algarve im Süden Portugals, die nur wegen der Corona-Pandemie und der Absage vieler Rennen auf anderen Kontinenten in den Kalender gerutscht war.

Haben Sie das Rennen verpasst? Dann können Sie hier noch einmal die wichtigsten Entwicklungen und den Rennverlauf von Start bis Ziel im DW-Liveticker nachlesen.

----------------------------

Die Reihenfolge im Ziel: Lewis Hamilton siegt vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Vierter wird Charles Leclerc vor Pierre Gasly und Carlos Sainz. Sebastian Vettel beendet das Rennen auf Position 10.

🏁 ZIEL 🏁 Lewis Hamilton ist durch und ist damit jetzt der alleinige Rekordhalter, was die Grand-Prix-Siege angeht. Was für eine Leistung des Briten, der als nächstes die Hundert in Angriff nehmen dürfte. Valtteri Bottas wird mit einem großen Rückstand Zweiter vor Max Verstappen.

Runde 66 von 66: Die letzte Runde läuft! Hamilton hat den Sieg sicher.

Runde 65 von 66: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Dahinter Charles Leclerc, Pierre Gasly und Sergio Perez. Sebastian Vettel liegt auf Position 10.

Runde 65 von 66: Beim zweiten Mal aber hat Gasly keine Probleme. Er setzt sich außen neben den Racing Point und zieht vorbei.

Runde 64 von 66: Wir würden das gerne auf den Podestkampf beziehen, aber da wird nichts mehr passieren. Richtig eng ist es aber um Platz fünf, wo Pérez, Gasly und Sainz ganz nah zusammen sind. Die erste Attacke hat Pérez abgewehrt, doch die nächste Chance kommt bestimmt.

Runde 62 von 66: In den Top Ten geht zwar vorne nichts mehr, dahinter aber könnte es noch ein paar spannende Duelle in den finalen Runden geben. Gasly holt zu Pérez auf, dahinter macht Sainz seinerseits Boden auf Gasly gut. Auch Ricciardo hat Vettel noch nicht abgeschüttelt.

Runde 61 von 66: Gerade war Vettel ins DRS-Fenster reingefahren, jetzt muss er sich nach einem Verbremser wieder ein wenig zurückfallen lassen. Der deutsche bleibt aber Zehnter.

Runde 60 von 66: Lando Norris und George Russell liefern sich einen packenden Zweikampf um die 13. Position. Zweimal muss Norris zurückstecken, dann aber hat der McLaren-Fahrer die besseren Karten und geht an Kumpel Russell vorbei.

Runde 56 von 66: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Dahinter Charles Leclerc, Sergio Perez und Pierre Gasly. Sebastian Vettel liegt auf Position 10.

Runde 55 von 66: 🔀 Boxenstopp! Esteban Ocon kommt an die Box und absolviert jetzt seinen ersten und letzten Stopp. Natürlich geht es dann auf den Soft.

Runde 54 von 66: Lance Stroll gibt das Rennen auf und parkt sein Auto in der Garage. Der Kanadier war nach Unfall und Strafe mit großem Abstand Letzter gewesen.

Runde 53 von 66: Für Sebastian Vettel geht es derzeit um den letzten Punkt im heutigen Rennen. Der Heppenheimer ist im DRS-Fenster zu seinem früheren Teamkollegen, der im Moment Rang zehn inne hat.

Runde 51 von 66: Während im Mittelfeld weiterhin alles schön eng ist, gibt es in den Top 6 momentan durchweg große Abstände zum jeweiligen Vordermann. Niemand ist näher als acht Sekunden an seinem direkten Konkurrenten dran.

Runde 48 von 66: Für Daniel Ricciardo wird es heute nicht die Ergebnisse der letzten Rennen geben. Carlos Sainz überholt den Australier, der jetzt Zwölfter ist.

Runde 47 von 66: Pierre Gasly schnappt sich innen in Kurve 1 den Renault von Daniel Ricciardo und übernimmt jetzt Position sieben.

Runde 45 von 66: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Dahinter Charles Leclerc, Sergio Perez und Esteban Ocon. Sebastian Vettel liegt auf Position 12.

Runde 44 von 66: Was kann Sebastian Vettel hier noch ausrichten? Derzeit fährt der Deutsche ein eher unauffälliges Rennen auf der zwölften Position. 1,8 Sekunden vor ihm fährt Albon im zweiten Red Bull, für den es bislang noch nicht das Rennen ist, mit dem er sich bei Red Bull für das kommende Jahr empfiehlt.

Runde 42 von 66: 🔀 Boxenstopp! Valtteri Bottas kommt an die Box, aber seinem Wunsch erfüllt Mercedes nicht. Er bekommt nicht den Soft, sondern auch bei ihm wird es der Hard. Auf Platz zwei geht es wieder auf die Strecke. Der Vorsprung zu Verstappen beträgt zehn Sekunden.

Runde 41 von 66: 🔀 Boxenstopp! Lewis Hamilton kommt jetzt zu seinem Boxenstopp. Das Team geht auf Nummer sicher und zieht die härteste Mischung auf. Nun ist Bottas der Führende, aber auch er muss ja noch an die Box kommen.

Runde 40 von 66: Während vorne schon etwas Unvorhersehbares passieren müsste, um noch Spannung reinzubringen, gibt es im Mittelfeld immer wieder spannende Zweikämpfe. Sainz ist an Gasly dran. Dicht dahinter kämpfen Räikkönen und Albon um den letzten Punkt. Vettel ist aktuell Zwölfter.

Runde 37 von 66: 🔀 Boxenstopp! Lance Stroll biegt ein weiteres Mal in die Boxengasse ab. Er tauscht auf den Soft und erledigt im gleichen Zug seine Strafen. Dadurch geht es mit großen Rückstand auf die letzte Position zurück.

Runde 35 von 66: 🔀 Boxenstopp! Charles Leclerc kommt an die Box und wechselt vom Medium auf den Hard. Auf Rang vier hinter Verstappen kommt er wieder raus.

Runde 34 von 66: Carlos Sainz musste beim ersten Versuch noch zurückstecken, im zweiten Angriff reicht es aber gegen Kimi Räikkönnen und er ist wieder in den Top Ten angekommen. Und ein bisschen weiter vorne sorgt Sergio Pérez für das nächste Überholmanöver. Für ihn geht es am Renault von Esteban Ocon vorbei. Der wehrt sich zwar hart, am Ende bleibt ihm aber nichts übrig, als seine Position abzugeben.

Runde 32 von 66: Die meisten Fahrer waren schon an der Box, es fehlen aber noch einige der Medium-Starter. So unter anderem die Top 3 aus Hamilton, Bottas und Leclerc. Auch Ocon, Russel und Magnussen waren noch nicht drin.

Runde 31 von 66: Die aktuelle Reihenfolge: Es führt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc. Dahinter Max Verstappen, Esteban Ocon und Sergio Perez. Sebastian Vettel liegt auf Position 14.

Runde 29 von 66: 🔀 Boxenstopp! Sebastian Vettel war jetzt ebenfalls beim Service. Der Medium wird gegen den Hard getauscht und er kommt auf Position 15 wieder auf die Strecke.

Runde 27 von 66: 🔀 Boxenstopp! Carlos Sainz ist der nächste Fahrer, der zu seinem Stopp an die Box kommt. Auch für ihn gibt es für den nächsten Stint den Medium, nachdem er zuvor Soft gefahren war. Einzig Pierre Gasly fährt noch mit dem Softreifen.

Runde 25 von 66: Der Nieselregen hat inzwischen wieder aufgehört und mischt sich nicht im Duell Hamilton gegen Bottas ein. Momentan hat da klar Hamilton die besten Chancen auf den Sieg, der sich immer weiter von Bottas absetzen kann.

Runde 24 von 66: 🔀 Boxenstopp! Max Verstappen kommt an die Box und bringt seinen Boxenstopp hinter sich. Er geht auf den Medium und kommt auf Position sechs vor Esteban Ocon wieder raus.

Runde 23 von 66: Lewis Hamilton ist gerade der stärkere Fahrer des Mercedes-Duos und hat sich inzwischen drei Sekunden von Bottas absetzen können. Verstappen liegt schon 15 Sekunden hinter dem Führenden.

Runde 21 von 66: 🔀 Boxenstopp! Die beiden Unfallkandidaten Norris und Stroll waren schon in der Box, jetzt biegt auch Alex Albon rein. Für ihn gibt es einen gebrauchten Medium für die nächsten Runden.

Runde 20 von 66: Kurzer Prozess von Hamilton! Er setzt sich neben den Teamkollegen und zieht ohne Probleme vorbei. Die Führung ist damit wieder in der Hand des Polesetters.

Runde 18 von 66: Unfall von Lance Stroll! Der Kanadier möchte Lando Norris überholen, doch dann kommt es zur Kollision zwischen den beiden Fahrern. Bei Stroll ist der Frontflügel dahin.

Runde 16 von 66: An der Spitze hat Valtteri Bottas jetzt 1,8 Sekunden Vorsprung zu Lewis Hamilton. Dahinter klafft bereits eine große Lücke. Max Verstappen hat über acht Sekunden Abstand zu Leclerc.

Runde 15 von 66: 🔀 Boxenstopp! Daniel Ricciardo kommt an die Box und wechselt als nächster Fahrer die Reifen. Vom Soft geht es auf den Medium und auf Platz 19 vor Räikkönen zurück.

Runde 14 von 66: Fernab der TV-Kameras hat Sebastian Vettel gerade eine weitere Position gutgemacht. George Russell war der letzte Fahrer, an dem der Deutsche vorbeiging.

Runde 13 von 66: 🔀 Boxenstopp! Wie gewonnen, so zerronnen heißt es aktuell bei Kimi Räikkönen. Nach der tollen Startphase, bracht der Reifen schnell an und der "Iceman" war inzwischen der Erste, der an der Box war. Er hat auf den Medium gewechselt.

Runde 11 von 66: Charles Leclerc hat auch den zweiten McLaren-Piloten überholt und liegt nun wieder auf Platz vier, wo er das Rennen begonnen hat. Auch Vettel hat eine Position aufgeholt gegenüber Antonio Giovinazzi.

Runde 9 von 66: Der macht dann kurzen Prozess gegen Lando Norris und übernimmt Platz fünf vom Briten.

Runde 8 von 66: Waren sie auf den ersten Runden klar die stärksten Autos auf der Strecke, scheinen die Reifen bei McLaren nun schon nachzugeben. Die Top 3 fahren davon und von hinten rauscht Charles Leclerc heran.

Runde 7 von 66: Während die Rennleitung bekannt gibt, dass es keine Untersuchung im Verstappen/Pérez-Unfall gibt, hat auch Lewis Hamilton sich an Carlos Sainz vorbeigeschlichen. Kurz darauf folgt Verstappen dem Beispiel.

Runde 6 von 66: Der Regen ist weg, die Reifen auf Temperatur und schon wendet sich das Blatt wieder in Richtung Mercedes. Valtteri Bottas hat gegen Carlos Sainz leichtes Spiel und schnappt sich die Führung. Hamilton lauert ebenfalls auf den Spanier.

Runde 5 von 66: Inzwischen scheint sich das Kräfteverhältnis wieder auszugleichen. Max Verstappen setzt an und zieht an Lando Norris vorbei. Auch die Mercedes haben jetzt wieder richtig gute Rundenzeiten.

Runde 3 von 66: Jetzt heißt es durchatmen in Portimao. Nach zwei hektischen Runden liegt Carlos Sainz an der Spitze. 1,1 Sekunden liegt er vor Bottas, dicht dahinter folgt dann Hamilton. Lando Norris ist Vierter vor Verstappen und Räikkönen. Noch regnet es übrigens nicht so stark, als dass es Regenreifen bräuchte.

Runde 2 von 66: Carlos Sainz geht an den beiden Mercedes vorbei und ist jetzt der neue Führende! Lando Norris lauert auf Position vier. Und Räikkönen? Der ist auf Rang sechs nach vorne gekommen.

Runde 2 von 66: Es tröpfelt an der Strecke und jetzt haben die Fahrer auf Medium richtig Probleme. Bottas geht an Hamilton vorbei, von hinten aber drehen die McLaren richtig auf und rutschten Platz um Platz nach vorne. Auch Kimi Räikkönen wird nicht unglücklich im Cockpit sein. Auch für ihn geht es richtig weit nach vorne.

Runde 1 von 66: Es ist fast alles gut gegangen! Es gab einen leichten Unfall von Sergio Pérez! Der Mexikaner kommt sich mit Verstappen in die Quere. Er wird weggedreht, kann aber weiterfahren.

Runde 1 von 66: Beim Start ist alles gut gegangen. Lewis Hamilton kann seine Position behaupten, Valtteri Bottas indes ist schon unter Druck und wird von Verstappen geschnappt. Auch Sergio Pérez zieht an Bottas vorbei.

START: Das war der 🚥 START 🚥 - das Rennen läuft!

14:13 Uhr: Alle Fahrer stehen an den Ampeln. Gleich geht es los.

14:10 Uhr: Es ist angerichtet, die Einführungsrunde läuft. Die Spannung steigt.

14:08 Uhr: Und so sieht die Startaufstellung aus!!!

14:06 Uhr: Vor den Fahrern liegen 66 Runden à 4,635 Kilometer. Das bedeutet, dass das Rennen in Portimao über insgesamt 308,877 Kilometer geht.

14:04 Uhr: Ferrari hat andere Sorgen: Charles Leclerc holte einiges seinem Boliden heraus, Startplatz vier. Beachtlich. Teamkollege Sebastian Vettel: Position 15. Ratlos, hilflos. Er sehe ja kein Land, gab der böse abgestürzte viermalige Weltmeister unumwunden zu. Mal wieder ein Start im hinteren Feld, wo die Crashgefahr immer noch ein bisschen größer ist.

14:02 Uhr: Nicht um die Spitze, aber um seinen Platz im Team kämpft Verstappens Teamkollege Alexander Albon. Kann der britisch-thailändische Pilot die Erwartungen nicht erfüllen, kommt auch Nico Hülkenberg als Nachfolger für 2021 noch mehr ins Spiel.

14:00 Uhr: Es ist eine der wenigen Chancen für Max Verstappen im Red Bull. Startplatz drei hinter Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas. "Überholen ist hier wahnsinnig schwierig", meinte bereits Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko. Der Vorteil vielleicht für Verstappen. "Wir müssen direkt versuchen, an die Spitze zu kommen", betonte Marko.

13:57 Uhr: Ausgerechnet heute soll es regnen. Was dann passiert, weiß keiner, ausmalen kann man es sich aber. Daten auf der Strecke im nassen Zustand gibt es nicht. Wie wenig Grip - also Bodenhaftung - der Asphalt dann noch hat? Wohl gar keinen. Wird es wirklich nass, kann es erst recht eine denkwürdige Premiere der Formel 1 in Portimao werden.

13:55 Uhr: Die Strecke ist zum ersten Mal Schauplatz für ein Formel-1-Rennen. "Hardcore", findet Hamilton den Kurs, der als Achterbahn von der Algarve bekannt ist. Es geht hoch und runter, von links nach rechts inmitten einer hügeligen Gegend rund 20 Kilometer vom Meer. Einige Passagen sind fast nicht einsehbar. Der Asphalt ist neu, glatt und rutschig. Dass ab und zu auch noch Wind aufzieht, macht es nicht leichter für die Piloten. Ebenso, dass die Auslaufzonen mit Kies gefüllt sind. Wer dort landet, bleibt stecken.

13:53 Uhr: Los geht es in Portugal, genauer gesagt in Portimao um ganz genau 14.10 MEZ. Und es steht eine Premiere steht an: Die Formel-1-Fahrer sind begeistert von dem neuen Kurs, sie wissen aber auch, dass er ihnen alles abverlangt. Als es wichtig wurde, kam wieder einmal Lewis Hamilton am besten zurecht mit der knapp 4,7 Kilometer langen Strecke. Auf dem Formel-1-Neuland kann der nun 97-malige Polesetter im Mercedes mit dem 92. Karrieresieg gleich Geschichte schreiben. Doch auch er muss gleich auf mehr als nur seine Verfolger achten.

13:50 Uhr: Herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker der DW!