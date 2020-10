Hamilton holt sich Schumacher-Rekord

Die Organisatoren hatten sich eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Mick Schumacher platzte plötzlich in das Interview mit Lewis Hamilton und hatte ein Geschenk dabei. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher hatte einen Helm seines Vaters in der Hand und überreichte diesen dem Briten. „Es ist eine besondere Ehre“, sagte Hamilton sichtlich gerührt, während er sich das Geschenk genau betrachtet.

91 Rennsiege hat der 35-Jährige nun mit dem Erfolg beim Grand-Prix der Eifel am Nürburgring am Sonntag geschafft und damit den Rekord von Schumacher eingestellt. „Man hat gedacht, dass dieser Rekord nie mehr erreicht werden könnte. Dass ausgerechnet ich das bin, ist natürlich unglaublich“, sagte Hamilton mit Tränen in den Augen.

Schumacher auf der Spielkonsole

Diese Bestmarke scheint Hamilton tatsächlich eine Menge zu bedeuten. „Wenn man früher die Rennen gesehen hat, dann war es immer Michael Schumacher, der dominierte. Ich bin im aufgewachsen“, sagte Hamilton. Selbst auf der Spielkonsole hatte er stets Schumacher bei den Rennsimulatoren ausgewählt, berichtete der Mercedes-Pilot fast schüchtern.

Und so war es auch nicht verwunderlich, dass Hamilton vor der Siegerehrung sein Geschenk stolz den Fans an der Rennstrecke präsentierte und glücklich in die Menge winkte. Alle Welt sollte sehen, was er geschafft, was er überreicht bekam. Max Verstappen, der mit seinem Red Bull den zweiten Platz am Nürburgring belegte und auch Daniel Riccardo mit seinem Renault applaudierten fast ehrfürchtig.

Hülkenberg ist stolz

Aber nicht nur der Sieger des Tages war überglücklich. Auch Nico Hülkenberg, der Überraschungs-Fahrer des Wochenendes, konnte voll überzeugen. Der 33-Jährige sprang erst kurzfristig am Samstag bei Racing Point ein, weil Lance Strom aufgrund von Magenproblemen nicht fahren konnte. Beim Qualifying belegte der „Hulk“ noch dem 20. und letzten Platz. Nach dem Rennen strahlten allerdings seine Augen voller Zufriedenheit. „Das ist schon verrückt. Es ist keine 24 Stunden her, dass ich überhaupt angereist bin. Vom letzten auf den achten Platz, das kann sich sehen lassen. Darauf kann man stolz sein“, sagte Hülkenberg. „Es war noch ein Lernprozess während des Rennens. Aber das ist ganz normal.“

Ob Hülkenberg in der nächsten Saison über den Status eines Ersatzfahrers hinauskommen wird, steht noch nicht fest. „Es ist schwer zu sagen“, so Hülkenberg. An diesem Tag in der Eifel hatte er jedenfalls ein paar gute Argumente für ein neues Engagement bei den Teams abgegeben.

Vettel zeigt sich enttäuscht

Sebastian Vettel kam derweil nicht über Platz elf hinaus. Und das, obwohl gleich fünf Fahrer ausgefallen waren. „Ich bin natürlich nicht zufrieden. Ich habe viel Risiko genommen, aber vielleicht zu viel“, sagte Vettel. „Wir hätten ein bisschen mehr mitnehmen können. Es war ein gutes Rennen“, sagte der 33-Jährige fast schon schmallippig.

Haben Sie das Rennen auf dem Nürburgring verpasst? Dann können Sie hier noch einmal alles Wichtige in unserem Liveticker nachlesen.

GROSSER PREIS DER EIFEL (NÜRBURGRING)

----------

1. HAM ⏱️ - 2. VER - 3. RIC - 4. PER - 5. SAI - 6. GAS

ausgeschieden: NOR- ALB - OCO - BOT - RUS

🏁 ZIEL 🏁 - Hamilton mit souveränem Sieg. Vor Verstappen und Ricciardo. Hülkenberg sichert sich einen hervorragenden achten Platz, Vettel wird Elfter.

Runde 59 von 60: Hamilton gibt sich keine Blöße.

Runde 58 von 60: Hülkenberg verteidigt Platz acht.

Runde 57 von 60: Hamilton fährt seinem 91. Rennsieg entgegen. damit zieht er mit Michael Schumacher gleich.

Runde 55 von 60: Vettel liefert sich gerade einen harten Kampf mit Magnusson. Vettel jetzt auf Platz elf.

Runde 54 von 60: Und noch einer: 1:28,3

Runde 53 von 60: 1:28,3: Hamilton gleich mit dem nächsten Rundenrekord. Der Brite will es offenbar wissen.

Runde 52 von 60: 1:28,4: Hamilton fährt mal eben einen neuen Rundenrekord.

Runde 51 von 60: Hülkenberg auf Platz acht, Vettel auf 13.

Runde 49 von 60: Hamilton bleibt vorne, Verstappen kämpft mit Ricciardo, aber Verstappen bleibt vorne.

Runde 49 von 60: 🚥 NEUSTART 🚥

Runde 48 von 60: 🚕 Das Safety Car ist immer noch auf der Strecke.

Runde 46 von 60: Hamilton nutzt die Gelegenheit und fährt in die Box.

Runde 46 von 60: 🚕 Safety-Car-Phase

Runde 44 von 60: Lando Norris stellt seinen McLarren ab. Auch er ist raus.

Runde 43 von 60: Vettel in der Box, aber das dauerte 4,4 Sekunden.

Runde 42 von 60: Hülkenberg jetzt auch schneller als Vettel.

Runde 41 von 60: Gasly zieht auch an Vettel vorbei.

Runde 40 von 60: Leclerc überholt seinen Kollegen Vettel haarscharf. Vettel jetzt auf acht.

Runde 40 von 60: Hamilton erhöht seinen Vorsprung auf über acht Sekunden auf Verstappen.

Runde 38 von 60: Bottas sagt, er habe Probleme mit der Power-Unit seines Boliden gehabt. Der erste Ausfall von Bottas in dieser Saison.

Runde 36 von 60: Perez hat sich an Leclerc vorbei geschoben auf Rang vier. Der Ferrari-Fahrer fährt direkt in die Box.

Runde 34 von 60: Der Dritte, Ricciardo, hat übrigens 55 Sekunden Rückstand auf Hamilton.

Runde 32 von 60: Ricciardo liegt auf Platz drei hinter Verstappen.

Runde 31 von 60: Momentan ist ein wenig Ruhe im Rennen eingekehrt.

Runde 30 von 60: Die Hälfte des Rennens ist gefahren. Momentan sieht Hamilton wie der sichere Sieger aus. Aber noch ist alles möglich. Denn einige Fahrer sind ja auch schon ausgefallen.

Runde 28 von 60: Hamilton hat sich schon knapp viereinhalb Sekunden Vorsprung auf Verstappen herausgefahren.

Runde 26 von 60: Hülkenberg jetzt auf Platz neun.

Runde 25 von 60: Albon ist auch raus. Was ist hier los?

Runde 23 von 60: Für Ocon scheint das Rennen auch beendet zu sein.

Runde 21 von 60: Raikkönen bekommt eine 10-Sekunden-Strafe, weil er Russel in die Karre gefahren war.

Runde 21 von 60: Hülkenberg liegt mittlerweile auf Platz 11, Vettel auf Platz 14.

Runde 20 von 60: Bottas steigt aus, ein technischer Defekt.

Runde 19 von 60: Bottas ist in der Box. Sein Auto scheint defekt zu sein.

Runde 18 von 60: Kvyat hat einen neuen Frontflügel.

Runde 17 von 60: Weiter gehts. Und dann verliert Kvyat seinen Frontflügel. Gelbe Flagge.

Runde 16 von 60: 🚕 Safety Car-Phase, damit Russels Bolide abgeschleppt werden kann.

Runde 14 von 60: Raikkönen fährt Russel in die Karre, damit ist Russel raus, weil der hintere linke Reifen völlig platt ist.

Runde 14 von 60: Bottas holt sich neue Reifen ab.

Runde 13 von 60: Verbremser von Bottas, Hamilton übernimmt die Führung. Bottas muss auch gleich in die Box.

Runde 12 von 60: Vettel mit einem Boxenstopp.

Runde 11 von 60: Vettel mit einem Verbremser, er muss von der Bahn. Damit rutscht er zurück auf Platz 13.

Runde 10 von 60: Sebastian Vettel schiebt sich um einen Rang nach vorne auf Rang 11.

Runde 9 von 60: Ricciardo zieht an Leclerc vorbei und verschafft sich sofort einen ordentlichen Abstand.

Runde 8 von 60: In fünf Minuten soll es anfangen leicht zu regnen.

Runde 7 von 60: Ricciardo kämpft mit Leclerc um Platz vier. Noch ist der Ferrari vorn. Aber wie lange noch?

Runde 5 von 60: Leclerc hat mit seinem Ferrari große Mühe, das Tempo zu halten. Er verliert in den ersten Runden schon zehn Sekunden auf Bottas.

Runde 4 von 60: Bottas fährt mit 1:32,2 die schnellste Runde.

Runde 3 von 60: Die ersten drei, Bottas, Hamilton und Verstappen setzen sich schon deutlich ab. Vettel liegt derzeit auf Platz zwölf.

Runde 1 von 60: Hülkenberg hat gleich mal drei Plätze gutgemacht. Er liegt nun auf 17.

Runde 1 von 60: Bottas und Hamilton bedrängen sich gleich in der ersten Kurve. Bottas bleibt aber vorne. Der Rest des Starterfeldes ist ohne Unfall durchgekommen.

🚥 START 🚥

14:12 Uhr: Die Boliden haben ihre Startposition eingenommen.

14:10 Uhr: Die Autos gehen jetzt auf die Einführungsrunde.

14:08 Uhr: Das Wetter ist ganz gut heute, es ist trocken bislang. Einem reibungslosen Rennen dürfte eigentlich nichts im Weg stehen. Am Freitag konnte kein Training stattfinden, weil es derartig geschüttet hat, dass kein Auto auf die Rennstrecke durfte. Das sieht heute ganz anders aus.

14:06 Uhr: "Ganz ohne Vorbereitung ist es keine einfache Geschichte, so richtig aus der kalten Hose", resümierte der Emmericher nach Platz 20 bei der Zeitenjagd: "Aber ich bin Rennfahrer, das ist mein Job. Da muss man so eine Chance beim Schopf packen“, sagt Nico Hülkenberg gestern nach dem Qualifying.

14:04 Uhr: Für die große Überraschung haben sie bei Racing Point gesorgt. Lance Stroll leidet unter Magenproblemen, also musste Ersatz her. Und der heißt für das Team Nico Hülkenberg. Der 33-Jährige wollte eigentlich in einem Fernsehstudio in Köln sitzen und den Experten bei diesem Rennen geben. Dann ereilte ihn Anruf von Teamchef Otmar Szafnauer.

14:02 Uhr: Lewis Hamilton nähert sich auf dem Nürburgring dem nächsten Formel-1-Rekord. Mit einem Sieg heute zieht der englische Mercedes-Pilot mit Rekordhalter Michael Schumacher gleich. Dann hätten beide 91 Formel-1-Erfolge auf ihrem Konto.

14 Uhr: Sebastian Vettel belegte bei seinem Heim-Grand-Prix im Ferrari Rang elf und verpasste zum achten Mal im elften Saisonrennen den letzten Qualifying-Abschnitt. "Im Moment rechne ich mir nichts aus, ich lasse mich überraschen", sagte Vettel.

13.57 Uhr: Die Pole Position machten am Samstag beim Qualifying wieder einmal die beiden Mercedes unter sich aus: Der Finne Valtteri Bottas behielt zum dritten Mal im elften Anlauf die Oberhand, WM-Spitzenreiter Hamilton (acht Saison-Poles) wurde Zweiter mit etwas mehr als zwei Zehntelsekunden Rückstand. Rang drei ging an den Niederländer Max Verstappen im Red Bull. "Ich bin mir sicher, dass ich hier und da noch ein Zehntel hätte rausholen können", sagte Hamilton.

13.55 Uhr: Herzlich willkommen zum Großen Preis der Eifel. Auf dem traditionsreichen und spektakulären Nürburgring geht es heute um WM-Punkte.