Letzte Staffel von "Game of Thrones" startet am 14. April

Intrigen, Sex und Drachen: Der Welterfolg "Game of Thrones"

Das zornige Mädchen

Arya Stark (Maisie Williams) ist Sansas kleine Schwester. Nach der Hinrichtung ihres Vaters flieht sie vom Königshof und verkleidet sich als Junge. Seitdem irrt sie durch Westeros und will nur eines: Rache an den Henkern ihres Vaters. In einer Sekte wird sie zur Kämpferin ausgebildet und erblindet kurzzeitig. Manchmal erinnert "Game of Thrones" stark an eine TV-Soap in mittelalterlichen Gewändern.