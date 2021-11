Kroatien: Weg vom Massentourismus

Ansturm der "Game of Thrones"-Fans in Dubrovnik, wo die bekannte Serie teilweise gefilmt wurde, volle Strände, Gedränge auf den Inseln - das war Kroatien vor Corona. Im Pandemiejahr 2020 sind die Besucherzahlen massiv geschrumpft. Schlechte Karten hat der Massentourismus auch in diesem Sommer. Doch in der Krise stecken auch Chancen: für den Agrotourismus.