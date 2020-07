Leroy Sané spielt jetzt für den FC Bayern

Leroy Sané kehrt in die Bundesliga zurück. Nach seinem vierjährigen Engagement beim Premier-League-Klub Manchester City unterschrieb der deutsche Nationalspieler bei Meister FC Bayern einen Fünfjahresvertrag. Zuvor hatte Sané den obligatorischen Medizincheck hinter sich gebracht. Die genaue Höhe der Ablösesumme ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach überweisen die Münchener für den 24-Jährigen knapp 50 Millionen Euro nach Manchester. Eigentlich hatte Sané schon im vergangenen Jahr an die Isar wechseln sollen. Der Transfer war jedoch nicht zustande gekommen, weil sich der Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. 2019 hatte noch eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro im Raum gestanden. Die Corona-Krise hat die Preise im Profifußball gedrückt.

Offiziell bekanntgeben wollte der Verein den Wechsel eigentlich erst an diesem Freitag. Die arabische Website des FC Bayern stellte jedoch bereits am Donnerstagabend die ersten Fotos von Sané online, die dann über die sozialen Netzwerke auf vielen Portalen landeten. Die Bilder wurden anschließend wieder von der arabischen FC-Bayern-Seite entfernt.

Zweimal Meister mit Man City

Nach Torhüter Alexander Nübel vom FC Schalke 04 und dem 18 Jahre alten französischen Innenverteidiger Tanguy Nianzou Kouassi von Paris Saint-Germain ist Sané der dritte Neuzugang der Bayern für die neue Saison. Sané bestritt bisher 21 Länderspiele. Mit Manchester City wurde er 2018 und 2019 englischer Meister, 2019 zusätzlich FA-Cup- und Ligapokalsieger. 2018 kürte ihn die Premier League zum besten Jungprofi des Jahres.

Sané (l.) verlässt im Auto das Trainingsgelände des FC Bayern

"Sané kann Bayern auf neues Level heben"

"Dieser Transfer wird die Attraktivität dieser Mannschaft nochmal verstärken. Das haben die Verantwortlichen gut gemacht", lobte Ex-Präsident Uli Hoeneß im Interview des TV-Senders "Sport1". Einige der neuen Teamkollegen hatten sich schon zuvor öffentlich auf das Zusammenspiel mit Sané gefreut. "Leroy ist ein super Spieler, der den FC Bayern mit seinen Qualitäten noch mal auf ein anderes Level heben kann", sagte Boateng im Juni in der "Welt am Sonntag". Leon Goretzka bezeichnete Sané als "einen Spieler, den du in wichtigen Spielen neben dir wissen willst". Der 25-Jährige kennt Sané aus gemeinsamen Tagen beim FC Schalke 04.

Schalke guckt in die Röhre

Die Schalker gehen nach Medienberichten bei dem Transfer übrigens leer aus. Zwar hatten sich die Königsblauen 2016, als sie Sané für 50 Millionen Euro zu Manchester City hatten ziehen lassen, angeblich in einer Vertragsklausel zusichern lassen, dass sie im Falle eines Weiterverkaufs zehn Prozent des Ablösegewinns erhalten würden - allerdings nur für den Fall, dass Man City mehr als 50 Millionen Euro kassieren würde. Da Bayern für Sané wohl weniger als diese Summe bezahlt, guckt Schalke in die Röhre.