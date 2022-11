UN: Lebensmittel-Verschwendung reduzieren nützt auch dem Klima

Es passiert noch viel zu wenig, um die enormen Mengen an Lebensmitteln zu reduzieren, die derzeit verschwendet werden, warnen die Vereinten Nationen. 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel werden pro Jahr weggeworfen oder verrotten auf den Feldern. Das ist rund ein Drittel der gesamten Menge, die global produziert wird. Zehn Prozent der Treibhausgasemissionen sind auf diese Lebensmittel-Verschwendung zurückführen.

Bislang hätten sich jedoch lediglich 36 Staaten in ihren nationalen Klimazielen (NDCs) dazu bereiterklärt, das Problem der Lebensmittelverschwendung anzugehen, sagt Haseeb Bakhtary. Er ist Experte für Nahrungssysteme bei der klimapolitischen Beratungsfirma Climate Focus.

"Es wird jetzt definitiv mehr erkannt, wie wichtig Nahrungsmittelverlust und ihre Verschwendung für den Klimawandel sind," sagte Bakhtary der DW. "Aber einige Länder ignorieren diese Klimalösung – vor allem die Industriestaaten im Norden, wo Lebensmittelverschwendung eine der Hauptquellen für Treibhausgasemissionen ist."

Umweltgruppen, UN-Behörden und Klimaaktivisten kündigten auf der UN-Klimakonferenz an, dass sie die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren wollen. Damit soll der Unterpunkt 12.3 der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) wiederbelebt werden, mit dem Ziel, Verschwendung zu verringern und unvermeidbare Abfälle bestmöglich zu nutzen.

Koordiniert vom UN-Umweltprogramm UNEP und der Welternährungsorganisation FAO sollen Staaten und die Privatwirtschaft neue, ambitioniertere Verpflichtungen eingehen, um den Anteil der Nahrungsmittel, der es nicht auf unsere Teller schafft, zu reduzieren.

Vereinte Nationen: 'Zeit, global zu handeln'

"Jetzt ist die Zeit, global zu handeln," sagte Sheila Aggarwal-Khan, Direktorin der Wirtschaftsabteilung der UNEP. Staaten, die bereits langjährige Erfahrung damit haben, Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren, sollten anderen Staaten helfen, in die richtige Richtung zu gehen. "Firmen sollten ihre bewährten Methoden auf ihre globalen Tätigkeiten ausdehnen. Jeder einzelne von uns kann jetzt handeln, zuhause und bei der Arbeit."

Infofilm: Essen für die Tonne?

Der internationale Großkonzern Unilever hat bereits erklärt, die eigene Nahrungsmittelverschwendung bis 2025 zu halbieren. Die Niederlande haben sich dazu verpflichtet, das 2030-Ziel mithilfe ihrer "Vom Bauernhof zur Gabel"-Strategie zu erreichen – ein zentraler Baustein des European Green Deal, der vorsieht, die Verschwendung auf der Konsum- und Verkaufsebene zu reduzieren.

Mehr Kühlsysteme für Nahrung in Entwicklungsländern gefragt

Mangelnder Zugang zu Kühlsystemen und ineffiziente Kühlketten sind ein Hauptgrund von Nahrungsmittelverlust in Entwicklungsländern. Sie führten 2017 zu 526 Millionen Tonnen verlorener Nahrungsmittel – das waren 12 Prozent aller global produzierten Nahrungsmittel. Das zeigt eine auf der Klimakonferenz vorgestellte gemeinsame Studie von UNEP und FAO. Gleichzeitig litten rund 811 Millionen Menschen an Hunger, obwohl genug Nahrung da wäre, um eine Milliarde Menschen zu ernähren, so die Autoren.

Der Verlust durch eine mangelnde Kühlung führt zusätzlich zu rund zwei Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen. Denn verrottende Nahrung stößt Methan aus, das verglichen mit CO2 zwar deutlich kürzer in der Atmosphäre bleibt, aber die Atmosphäre um bis zu 80-mal stärker erwärmt als Kohlenstoffdioxid.

Pläne, bessere Kühlketten einzurichten, tragen bereits Früchte – wie etwa in Indien, wo Verluste von Kiwis um 76 Prozent reduziert wurden, seit vermehrt mit gekühlten Transporten gearbeitet wurde, schreiben die UN-Autoren. In Nigeria half die Installation von 54 solarbetriebenen Kühlräumen rund 42.000 Tonnen an Nahrung zu sichern. Dadurch verdoppelten sich laut Studie die Einkommen von Bauern, Verkäufern und Großhändlern.

"In einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft handeln muss, um Klima- und Nahrungsmittelkrisen zu lösen, können nachhaltige Kühlketten einen großen Unterschied machen," sagte UNEP-Direktorin Inger Andersen in einem Statement. "Sie erlauben uns, den Verlust von Nahrungsmitteln zu reduzieren, die Ernährungssicherheit zu verbessern, Treibhausgasemissionen zu abzuschwächen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, Armut zu bekämpfen und Widerstandsfähigkeit aufzubauen – alles auf einen Schlag."

'Politischer Wille' fehlt gegen Nahrungsmittelverschwendung

Obwohl solche Erfolge Hoffnung machen, drängen die Delegierten Regierungen, stärkere Verpflichtungen einzugehen, um Verschwendung und Verluste von Nahrungsmitteln auf der Angebotsseite wie auch der Nachfrageseite - den Haushalten – zu stoppen. Vor allem in Industriestaaten wie den USA, wo bis zur Hälfte der Nahrungsmittel weggeworfen wird.

Die Chancen für eine erfolgreiche Wiederbelebung des UN-Ziels, Verschwendung bis 2030 zu halbieren, stehen jedoch laut der Nachrichtenagentur Reuters schlecht. Seit 2015 sei die Nahrungsmittelverschwendung in den Ländern, die am meisten verschwenden, wie den USA, Australien und Neuseeland, weiter gestiegen.

Dass so wenige Länder sich bisher dazu bereiterklärt hätten, die Verschwendung von Nahrungsmitteln in ihrenationalen Klimaziele mit aufzunehmen, zeige einen mangelnden "politischen Willen", so Danielle Nierenberg, die Mitbegründerin der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Food Tank.

Dabei sie die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ein leicht erreichbares Ziel, um nationale Emissionen zu verringern. Jede Massnahme, Nahrungsmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren, könne Treibhausgasemissionen schnell und deutlich reduzieren. Wenn Firmen, Konsumenten "und natürlich, wenn politische Entscheidungsträger und Regierungen sich dazu verpflichten," dann könnte der Wandel sehr schnell spürbar sein, sagte sie der DW.

Redaktionelle Mitarbeit: Tim Schauenberg

Der Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.