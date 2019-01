Last-Minute-Treffer lässt den Irak jubeln

Verteidiger Ali Adnan Kadhim trat an und verwandelte den Ball eiskalt: Es lief bereits die 90. Minute im Zayed Sports City Stadion in Abu Dhabi beim Asian-Cup-Spiel zwischen dem Irak und Vietnam - und der Torschütze sorgte für den viel umjubelten 3:2 (1:2)-Endstand für den Irak.

In einer ausgeglichenen Partie in der Gruppe D ging Vietnam nach 24 Minuten in Führung, allerdings unterlief Ali Faez Atiyah ein Eigentor. Aber der Irak ließ sich nicht einschüchtern und versuchte, Druck auf den Gegner auszuüben. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten traf Mohanad Ali Kadhim nach 35 Minuten zum Ausgleich für den Irak. Aber die Vietnamesen zeigten sich unbeeindruckt und schlugen nur sieben Minuten später zurück. Nguyen Cong Phuong traf auf kurzer Distanz mit einem Flachschuss zur neuerlichen Führung.

Im zweiten Durchgang rissen die Iraker die Partie von Beginn an an sich und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Humam Tareq Faraj erzielte mit einem Schuss aus dem Strafraum nach einer Stunde den erneuten Ausgleich. Auch in der folge blieb der Irak das bessere, agilere Team und krönten ihren Aufwand mit dem Siegtreffer Ali Adnan Kadhims Freistoß-Treffer in letzter Minute.

jst/asz (Fox Sports Asia/AFC)