Von einer Landschaft kann man träumen und schwärmen, in einer Landschaft kann man sich zuhause oder fremd fühlen. Ob beim Reisen, in Kunst und Wissenschaft - Landschaft ist eigentlich überall!

In der Kunst haben Landschaftsbilder ihren festen Platz als Sehnsuchtsorte in der Natur oder dramatische Kulisse für Gefühlszustände. Das gilt auch für die Musik. Beispiele: "Eine Alpensinfonie" von Richard Strauss" oder "Die Moldau" von Friedrich Smetana. In der Psychologie steht der Begriff Seelenlandschaft für die Vielfalt der individuellen Prägungen der Menschen. Das Erfassen einer realen Landschaft mit all ihren Gefahren und Vorzügen war für die frühen Menschen überlebenswichtig. Sie siedelten dort, wo es Wasser gab. Von Anhöhen konnten sie Beute und Feinde ausmachen. Geologen und Archäologen können in Landschaften die Geschichte ihrer Entstehung und Nutzung lesen. Für Touristen sind Landschaften wegen ihrer Schönheit und Einzigartigkeit immer wieder lohnende Reiseziele.