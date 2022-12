Wildes Spiel im ersten Schnee

Zwei Islandpferde spielen ausgelassen im ersten Schnee auf einer Pferdekoppel in Wehrheim bei Frankfurt. Viele Bauern und Hofbesitzer müssen Vieh und Pferde im Winter in Ställen halten. Kalte Temperaturen sind für die robusten Ponys kein Problem. In Reykjavík kann es im Winter bis zu minus zehn Grad kalt werden, viele Pferde leben in Island dennoch monatelang halbwild im Freien.