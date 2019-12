Kunstaktivisten: Mit Holocaust-Opfern gegen Rechtsextremisten

Eine Stahlsäule mit Asche und Knochenfragmenten von Holocaust-Opfern erregte am Montag in der Nähe des Deutschen Bundestages Aufmerksamkeit. Der Ort der Aktion wurde sorgfältig ausgewählt: Die Stahlsäule steht auf dem Gelände der ehemaligen Kroll-Oper, in der die Reichstagsabgeordneten im März 1933 für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten - eine wichtige Grundlage für die Diktatur der Nationalsozialisten. Über der Kunstinstallation ist der Schriftzug "Gedenken heißt Kämpfen" zu lesen. Und in Großbuchstaben: "Keinen Schritt weiter! Hier begann die letzte deutsche Diktatur." Grablichter brennen, es gibt Blumensträuße, darüber hängen Zettel mit Texten wie "Vergesst sie nicht" oder "Gegen politischen Alzheimer in Deutschland".

Philipp Ruch, Gründer des Künstlerkollektivs "Zentrum für Politische Schönheit"

Das Mahnmal ist eine neue Kampagne des Künstlerkollektivs Zentrum für Politische Schönheit (ZPS). Aktionskünstler und ZPS-Gründer Philipp Ruch sagte, es gehe um die letzte deutsche Diktatur - und darum, ob sie wieder drohe.

Zwei Jahre hätte die Gruppe damit verbracht, Orte und Flüsse in der Nähe von Gebieten zu untersuchen, in denen die "Nazis den Massenmord perfektioniert und industrialisiert haben". Über 240 Bodenproben von 23 Orten in ganz Deutschland sowie in zuvor von den Nazis besetzten Gebieten in Polen und der Ukraine hätte das Kollektiv gesammelt. Laborergebnisse sollen Spuren von menschlichen Überresten in über 70 Prozent der Proben gefunden haben, schreibt die Gruppe in einer Erklärung.

Die Proben wurden aus Gebieten in der Nähe von Auschwitz, Sobibor, Treblinka und anderen NS-Vernichtungslagern entnommen, wo die Asche und Überreste der Opfer auf nahegelegene Felder und in Flüsse entsorgt wurden.

In Auschwitz-Birkenau, dem größten NS-Vernichtungslager, gab es über 1,1 Millionen Opfer - darunter rund eine Million Juden.

Jüdische Gemeinde nennt das Denkmal "problematisch"

Das Künstlerkollektiv weist die Kritik an der Entweihung menschlicher Überreste von sich: "Wir fanden Knochenkohle, sedimentierte Asche und menschliche Fragmente in den Flussläufen der Weichsel, Zähne auf Feldern, Knochenreste in allen erdenklichen Körnungsgrößen. Es gibt dort kein Grab, keine letzte Ruhestätte."

Jüdische Gedenkorte in Berlin Holocaust-Mahnmal Ein riesiges Stelenfeld im Zentrum der deutschen Hauptstadt, entworfen vom New Yorker Architekten Peter Eisenmann. Fast 3000 Steinquader erinnern an die sechs Millionen jüdischen Menschen aus ganz Europa, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Stolpersteine Ganz klein, 10 mal 10 Zentimeter, sind diese Messingtafeln. Man findet sie überall auf den Gehwegen in Berlin. Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die in den angrenzenden Häusern gewohnt haben, bevor sie von den Nationalsozialisten deportiert wurden. Insgesamt gibt es mehr als 7000 dieser Stolpersteine in Berlin.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Haus der Wannsee-Konferenz Am 20. Januar 1942 trafen sich in dieser Villa am Wannsee 15 hochrangige NS-Funktionäre, um über die systematische Ermordung der europäischen Juden zu beraten; sie nannten es "Endlösung der Judenfrage". Heute ist das Haus Gedenkstätte. Sie informiert über die unvorstellbare Dimension des Völkermordes, der hier beschlossen wurde.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Mahnmal Gleis 17 Weiße Rosen am Gleis 17 im Bahnhof Grunewald, im Gedenken an die über 50.000 Berliner Juden, die von hier aus in den Tod geschickt wurden. Auf 186 Stahlplatten sind Datum, Bestimmungsort und Anzahl der Deportierten vermerkt. Der erste Zug fuhr am 18. Oktober 1941 in das Ghetto von Litzmannstadt (Łódź), der letzte am 5. Januar 1945 ins KZ Sachsenhausen.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Blindenwerkstatt Otto Weidt Die Hackeschen Höfe in Berlin Mitte stehen heute in jedem Reiseführer, ein Hinterhof-Labyrinth, in dem auch viele jüdische Menschen lebten und arbeiteten. Zum Beispiel in der Bürstenfabrik des deutschen Unternehmern Otto Weidt. Er beschäftigte in der NS-Zeit viele blinde und gehörlose Juden und rettete sie damit vor Deportation und Tod. Die Blindenwerkstatt ist heute Museum.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Modezentrum Hausvogteiplatz Hier schlug einst das Herz der Modemetropole Berlins. Ein Denkzeichen aus hohen Spiegeln erinnert an die jüdischen Modemacher und Stylisten, die am Hausvogteiplatz Kleidung für ganz Europa fertigten. Die Nationalsozialisten enteigneten die jüdischen Inhaber und übergaben die Modehäuser an arische Mitarbeiter. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Modezentrum Berlins unwiederbringlich zerstört.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Denkmal am Koppenplatz Vor dem Holocaust lebten in Berlin 173.000 Juden, 1945 waren es nur noch 9000. Das Denkmal "Der verlassene Raum" steht mitten im Wohngebiet Koppenplatz. Es erinnert an die jüdischen Mitbürger, die ohne Vorwarnung aus ihren Wohnungen geholt wurden und niemals zurückkehrten.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Jüdisches Museum Der Architekt Daniel Libeskind hat sich für eine dramatische Architektur entschieden: Von oben betrachtet sieht das Gebäude auch wie ein zerbrochener Davidstern. Das Jüdische Museum zählt zu den meistbesuchten Museen Berlins, es gibt einen Überblick über die wechselvolle deutsch-jüdische Geschichte.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Jüdischer Friedhof Weißensee In Berlin gibt es noch acht erhaltene jüdische Friedhöfe, der größte von ihnen liegt im Stadtbezirk Weißensee. Mit über 115.000 Grabstellen ist es der größte jüdische Friedhof Europas. Viele jüdische Verfolgte versteckten sich während der NS-Zeit auf dem unübersichtlichem Gelände. Bereits am 11. Mai 1945, drei Tage nach der Befreiung, wurde hier wieder der erste jüdische Gottesdienst durchgeführt.

Jüdische Gedenkorte in Berlin Neue Synagoge 1866 wurde die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße das erste Mal eingeweiht; sie galt als die größte und prächtigste Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg brannte sie aus. 1995 wurde die wiederaufgebaute Synagoge ein zweites Mal eingeweiht. Seitdem prägt die 50 Meter hohe goldene Kuppel wieder die Silhouette Berlins. Autorin/Autor: Kerstin Schmidt



Der Zentralrat der Juden in Deutschland betonte, er begrüße zwar politische Proteste, die den Aufstieg der extremen Rechten bekämpften. Das neue Denkmal in Berlin gebe jedoch Anlass zu Bedenken.

"Aus jüdischer Sicht ist die jüngste Kampagne des Zentrums für Politische Schönheit problematisch, weil sie gegen das jüdische Religionsgesetz verstößt, gegen die Totenruhe", sagte Ratsvorsitzender Josef Schuster der DW in einer Stellungnahme.

Wenn die menschlichen Überreste in den Bodenproben tatsächlich von jüdischen Opfern des Holocaust stammten, dann müssten jüdische Religionsführer konsultiert werden, wie mit diesen Überresten am besten umzugehen ist. "Es wäre eine willkommene Geste, wenn bei der Demontage der 'Widerstandssäule' ein Rabbiner hinzugezogen würde, um zumindest einen respektvollen und korrekten Umgang mit der Asche nach Halacha zu gewährleisten", fügte Schuster hinzu.

Eine Botschaft an die deutsche Politik

Die 2,5 Meter hohe und vier Tonnen schwere "Widerstandssäule" solle daran erinnern, dass an diesem Ort "der deutsche Konservatismus die Demokratie in die Hände von Hitler und seinen Nazischergen" legte, erklärte das ZPS. Mit der Aktion unter dem Titel "Suchet nach uns!" will die Gruppe vor einer Zusammenarbeit der Union mit der AfD warnen. "Die Toten erinnern den deutschen Konservatismus an seine historische Schuld, sich mit den Faschisten eingelassen zu haben: Es nicht mit ihnen zu versuchen, nicht mit ihnen zu paktieren - das ist das Gebot der Stunde", erklärte das ZPS.

Das "Denkmal der Schande" in Sichtweite des AfD-Politikers Björn Höcke in Thüringen

Die CDU und ihre Schwesterpartei CSU haben eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten auf nationaler und Landesebene ausgeschlossen. In lokalen Zusammenhängen haben sich jedoch einige CDU-Politiker mit der extremen Rechten zusammengeschlossen. Eine Gruppe von CDU-Politikern in Thüringen hat kürzlich zu Gesprächen mit "allen demokratisch gewählten Parteien" aufgerufen.

Nach Angaben der Polizei ist die Gedenkstätte bis Samstag angemeldet. Das Künstlerkollektiv hat allerdings angekündigt, Spenden sammeln zu wollen, um am kommenden Samstag ein Betonfundament für die Säule gießen zu können - falls genügend Geld dafür zusammenkommt.

Das Künstlerkollektiv ist bekannt für seine umstrittenen Aktionen - insbesondere für die Errichtung einer Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals vor dem Haus des AfD-Politikers Björn Höcke im Jahr 2017. Anfang des Jahres nannte Höcke die Gedenkstätte in Berlin ein "Denkmal der Schande" und forderte eine Umkehrung der deutschen Erinnerungskultur an den Holocaust.