"Spuren der Gegenwart"

In seiner Fotoreihe hat Pavlo Dorohoi das Leben in Kriegstagen in seiner Heimatstadt Charkiw festgehalten. Viele Menschen haben sich in der Metrostation verschanzt, um dem Bombenhagel zu entkommen. Die Menschen versuchen, diesen Ort in ein vorübergehendes Zuhause zu verwandeln. "Sie haben Teppiche, Decken und andere Dinge mitgebracht und ihren persönlichen Bereich abgesteckt", erzählt Dorohoi.