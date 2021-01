Kollision: Boris Herrmann bei Vendee Globe dramatisch ausgebremst

Kurz vor dem Ende der Vendée Globe hat Solo-Weltumsegler Boris Herrmann durch eine Kollision mit einem Fischtrawler den Sieg verpasst. Nach Angaben seines Teams passierte der Vorfall am Mittwochabend etwa 90 Seemeilen vor dem Zielort Les Sables-d'Olonne. Der 39 Jahre alte Hamburger blieb nach eigener Aussage unverletzt, seine Jacht "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" wurde beschädigt. Herrmann segelte mit reduzierter Geschwindigkeit weiter.

"Es war mein bisher schlimmster Alptraum", berichtete der Segler in einer Videobotschaft. "Plötzlich sah ich eine Wand neben mir, die Schiffe verhakten sich, ich hörte Männer rufen. So etwas habe ich auf See noch nie erlebt, aber das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde." Er habe zum Zeitpunkt der Kollision geschlafen. Er könne sich nicht erklären, warum die Alarmsysteme, die normalerweise vor Schiffen auf seinem Kurs warnen, nicht angeschlagen hätten.

Ankunft am späten Vormittag

Herrmann war auf Podiumskurs gesegelt, zum Zeitpunkt des Unfalls hatte er auf dem dritten Platz gelegen. Wegen einer Zeitgutschrift von sechs Stunden galt er sogar als Sieganwärter. Nun kämpft er um Platz vier. Der Hamburger wird am Vormittag im Hafen des Zielorts Les Sables-d'Olonne im französischen Departement Vendée erwartet.

Die "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" ist Boris Herrmanns Jacht

Franzose Yannick Bestaven Sieger

Als erster Segler hatte der französische "Apivia"-Skipper Charlie Dalin die Ziellinie gekreuzt. Der 36 Jahre alte Profisegler und Jachtkonstrukteur beendete seine Solo-Weltumseglung über 28 267,88 Seemeilen nach 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden. Als Sieger wurde jedoch der Franzose Yannick Bestaven bestimmt. Bestaven wurden nach der Zielankunft mit seiner Yacht "Maître Coq IV" 10:15 Stunden von seiner Gesamtsegelzeit abgezogen. Grund für den Bonus durch die Wettfahrtleitung war die Beteiligung von Bestaven und auch Herrmann an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember.

Der Franzose Charlie Dali kam als Erster in Les Sables d'Olonne an

Greta Thunberg fieberte mit Herrmann

"Das sind die wohl spannendsten Stunden meines Lebens", hatte Herrmann am Finaltag mit Blick auf seine Siegchancen noch gesagt, ehe der Unfall geschah. Er ist der erste deutsche Segler, der an der wohl härtesten Segelregatta teilnimmt. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg, die von Herrmann 2019 über den Atlantik nach New York gebracht worden war, verfolgte das Finale. "Ein wahrer Held" sei Herrmann, schrieb die 18-Jährige bei Twitter.

Umweltaktivistin Greta Thunberg und Boris Herrmann Mitte August 2019 im britischen Plymouth

Seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann, die sieben Monate alte Tochter Malou und Familienhund Lilly sind nach Frankreich gereist, um ihn zu begrüßen.

sti/fab (dpa, sid)