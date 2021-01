Hochsee-Segler Boris Herrmann: Klimaschutz mit an Bord

Selbst Greta Thunberg fieberte die ganze Zeit über mit. "Es macht mich wirklich glücklich zu sehen, dass Segelfans auf der ganzen Welt und in ganz Deutschland nun wissen, was für eine großartige Person du bist", sagte die 18 Jahre alte Gründerin der "Friday for Future"-Bewegung in Richtung Boris Herrmann. Schon zum Start der Vendée Globe hatte die Umweltaktivistin ihrem "tapferen Freund" für die Regatta rund um den Globus "viel Glück und gute Winde" gewünscht.

Mehrmals am Tag, so Thunberg, habe sie sich seit dem Start am 8. November darüber informiert, wie das Rennen für Herrmann laufe.

"Fühle mich auf dem Ozean sicher"

Es lief sehr gut für den 39 Jahre alten Segelprofi aus Deutschland: Am Tag vor der Einfahrt in den Hafen des Zielorts Les Sables d'Olonne im französischen Departement Vendée hatte Herrmann gute Aussichten auf einen Podiumsplatz bei dem Wettbewerb, der als härteste Regatta der Welt für Solo-Segler gilt. Noch niemals zuvor hat ein deutscher Segler die Vendée Globe überhaupt beendet. Im Hafen wird Herrmann erstmals seit 80 Tagen wieder seine Ehefrau Birte und die sieben Monate alte Tochter Malou in die Arme schließen können. Darauf freue er sich am meisten, sagte der Segler vor einigen Tagen.

Einmal rund um die Welt - Boris Herrmann in seiner Yacht "Sea Explorer"

Eigentlich hat Herrmann Betriebswirtschaft studiert, doch er lebt vom Segeln. Seit 20 Jahren startet der Hamburger bei Hochsee-Regatten. Richtig Fahrt nahm seine Karriere auf, als er sich mit dem Monegassen Pierre Casiraghi zusammentat. Der Sohn von Prinzessin Caroline gründete 2016 das Segelteam Malizia. Der Name verweist auf Casiraghis Urahn Francesco Grimaldi, der im Jahr 1297 die Festung Monaco eroberte und Malizia genannt wurde, der Listige. Boris Herrmann wurde Skipper der Yacht "Malizia II" und schaffte 2017 - zusammen mit Casiraghi - beim Fastnet Race, einer traditionsreichen Regatta im Ärmelkanal und der Keltischen See, mit Rang drei seinen ersten Podiumsplatz.

"Auf See vermisse ich zunächst gar nichts, da fühle ich mich richtig wohl", sagt Herrmann. Angst habe er keine: "Das wäre kein guter Berater, aber den nötigen Respekt vor den Naturgewalten sollte jeder mitbringen." Er fühle sich mitten auf dem Ozean sicher, so der Hochsee-Segler. "Auf einem Fahrrad in der City einer Großstadt ist es gefährlicher."

Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbands, bezeichnet Herrmann als "Glücksfall für den deutschen Segelsport". Seine regelmäßigen, spannenden Berichte über seine Abenteuer auf hoher See, die auch auf Youtube veröffentlicht wurden, haben selbst Zuschauer begeistert, die sich vorher gar nicht für Segeln interessierten. Dass auch Greta Thunberg zu Herrmanns Fans zählt, kommt nicht von ungefähr. Im August 2019 schipperte Hermann die schwedische Klimaaktivistin auf der "Malizia II" von Plymouth in Südengland aus über den Atlantik zum Klimagipfel der Vereinten Nationen.

Klimaschutz-Projekt auf den Philippinen

Seit Jahren engagiert sich der deutsche Segler für Umwelt- und Meeres-Schutz. Pünktlich zum Start der Vendée Globe begann auch ein Projekt Herrmanns auf der philippinischen Insel Mindanao: der "Malizia Mangrove Park". Dort sollen in einem Mangroven-Naturschutzpark eine Million Setzlinge gepflanzt werden. Die Bäume und Sträucher in Mangroven-Wäldern speichern viel Kohlendioxid und gelten deshalb als ein probates Mittel im Kampf gegen den Klimawandel.

Herrmanns Team ist auch Mitglied der UN-Initiative "Sport für den Klimaschutz". Auf seiner Yacht, inzwischen von "Malizia II" in "Sea Explorer" (Meeresentdecker) umbenannt, prangt das UN-Symbol für nachhaltige Entwicklung. Auf der Vendée Globe hatte Herrmann eine wissenschaftliche Messanlage mit an Bord, mit der automatisch der Kohlendioxidgehalt des Meerwassers auf der Route bestimmt wurde. "Es gibt noch riesige weiße Flecken auf dem Ozean, an denen noch nie gemessen wurde", sagt Herrmann. Die wissenschaftlichen Daten werden vom Kieler Meeresforschungsinstitut GEOMAR und dem Hamburger Max-Planck-Institut ausgewertet.

Er hoffe, "dass unser Engagement das Bemühen unserer Fans, unserer Gemeinschaft und nicht zuletzt unserer Regierung stärkt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen", sagt der Hochsee-Segler Boris Herrmann. "Das ist ein Rennen, das wir gewinnen können und müssen, um das Risiko von Dürren, Überschwemmungen, extremer Hitze und Armut für hunderte Millionen Menschen deutlich zu verringern."